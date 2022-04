Der Bismarckplatz in Heidelberg. Archiv-Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Mindestens 1000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, sind mittlerweile in Heidelberg an- und untergekommen. Wie die Stadt auf RNZ-Anfrage mitteilte, ist diese Zahl bislang offiziell bei den hiesigen Behörden gemeldet. Ukrainerinnen und Ukrainer müssen sich zwar registrieren, um Unterstützungsleistungen zu erhalten, dürfen jedoch auch einreisen, ohne sich anzumelden. Entsprechend könnte die Zahl auch höher liegen.

Der größte Teil der gemeldeten Geflüchteten, laut einer Stadtsprecherin 90 Prozent, ist bislang in privaten Wohnungen untergekommen – vor allem bei Verwandten und Bekannten. "Auch die GGH unterstützt bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine", so die Sprecherin. Die anderen zehn Prozent seien der Stadt vom Land im Rahmen der sogenannten "Anschlussunterbringung" zugewiesen worden. Sie leben derzeit in städtischen Flüchtlingsunterkünften.

Mit den rund 1000 Menschen übererfülle Heidelberg derzeit seine "Aufnahmequote", wie die Sprecherin betont. Das bedeutet, dass hier mehr Geflüchtete registriert sind, als es der Schlüssel, nach dem die Menschen im Land verteilt werden, vorsieht. Deshalb rechnet man bei der Stadt aktuell nicht damit, dass das Land in naher Zukunft viele weitere Menschen herschicken wird.

Weil man zudem daran arbeite, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu erschließen, glaubt man im Rathaus derzeit nicht, dass auch Sporthallen herhalten müssen. Mitte März sah das noch anders aus – damals hatte die Stadtspitze bereits erste Vorkehrungen für Notquartiere getroffen. Stattdessen werde man als nächsten Schritt auf Gasthäuser zugehen: "Die Stadt ist mit Hotels in Kontakt und hat freie Kapazitäten abgefragt, die bei Bedarf angemietet werden können."

Mittlerweile ist auch die Zahl der Neuzugänge im Ankunftszentrum leicht zurückgegangen. Seit 1. April kamen durchschnittlich 66 Ukrainerinnen und Ukrainer täglich an. Im März waren es meist deutlich über 100. Insgesamt sind dort gerade 2354 Menschen untergebracht, von denen 836 aus der Ukraine stammen.