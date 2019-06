Heidelberg. (pol/van) Den Raubüberfall am gestrigen Dienstag in Ilvesheim machten sich Trickbetrüger zunutze. Das berichtet die Polizei. Noch am Mittag meldeten fünf Opfer im Alter von 64 bis 93 Jahren, dass sie von einem vermeintlichen Kriminalbeamten angerufen wurden.

Dieser soll auf eine rumänische Tätergruppe hingewiesen haben, die es auf das Hab und Gut der Angerufenen abgesehen hätte. Dabei erwähnte der Mann den Bankraub. "Mit dieser Masche versuchte der Betrüger, an Informationen über Bargeld oder Wertsachen zu gelangen", teilt die Polizei weiter mit.

Weil ihm die Angerufenen keinen Glauben schenkten, beendete er das Gespräch. Es kam dadurch zu keinem Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, sich bei ihrem örtlich zuständigen Polizeirevier zu melden.