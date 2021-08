Heidelberg. (pol/mare) Ein Fahrrad-Fahrer ist am Freitag bei einem Unfall in der Eppelheimer Straße lebensgefährlich verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer war demnach kurz vor 11 Uhr von der Hugo-Stotz-Straße nach rechts auf die Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim abgebogen und übersah dabei den 76-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem linken Radweg in Richtung Henkel-Teroson-Straße fuhr. Der 76-Jährige wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und danach mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Eppelheimer Straße war zwischen Henkel-Teroson-Straße und Kurpfalzring in Richtung Eppelheim bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht dazu noch Zeugen. Diese können sich melden unter den Rufnummern 0621/174-4111 oder 06221/3418-0.