Lucas Kelm und Marie-Claire Topp von der Fachschaft Japanologie haben an der Petition mitgearbeitet. Die 28-Jährige gehörte zu den letzten Studierenden, die noch ein Auslandssemester in Japan verbringen konnten. Kelm wird es wohl online absolvieren. Foto: Hentschel

Von Julia Schulte

Heidelberg. Wer sich im Studium mit einer fremden Sprache oder Kultur auseinandersetzt, will gerne ein Semester in diesem Land verbringen. Während das fast überall wieder möglich ist, macht Japan dicht: Seit Beginn der Pandemie hat das Land seine Grenzen quasi für alle Ausländer geschlossen und Visumverfahren ausgesetzt. Studierende der Japanologie geraten also zunehmend unter Druck. Offizielle Pläne für die Wiedereröffnung gibt es auch noch nicht – trotz Impfungen und Quarantänekonzepten, die sich im Rahmen von Olympia bewährt haben.

Die Studierenden der Fachschaft Japanologie der Universität Heidelberg wollten nicht länger stillschweigend den Entwicklungen folgen und starteten eine Petition, in der sie forderten, dass die Einreisebedingungen nach Japan für Studierende verbessert werden und der universitäre Austausch wieder ermöglicht wird.

Die Petition erarbeiteten sie zusammen mit anderen deutschen Japanologie-Fachschaften und übergaben sie schließlich der japanischen Botschaft in Deutschland. Mehr als 1500 Einzelpersonen hätten unterschrieben, berichtet Lucas Kelm von der Heidelberger Fachschaft zufrieden. Auch einige der insgesamt 15 Fachschaften im deutschsprachigen Raum sowie Institute und andere Fachschaften, für die Japanaustausche relevant seien, hätten die Petition unterstützt. Verständlich: Ein Auslandssemester erhöht nicht nur die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern gibt den Studierenden auch die Möglichkeit, sich intensiv mit der dortigen Kultur und Gesellschaft auseinanderzusetzen und ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Kelm ist selbst von dem Einreisestopp betroffen. Er kommt im Wintersemester in sein fünftes Bachelorsemester – und in diesem gehen die Studierenden normalerweise ins Ausland. Vorgeschrieben sei das zwar nicht, erklärt der 22-Jährige. Jedoch sei es Usus im Studiengang und würde von den Dozenten dringlich empfohlen, ein oder zwei Semester nach Japan zu gehen. "Ansonsten wird es schwierig, den Kursen im letzten Bachelor-Jahr zu folgen", so Kelm. An der Universität in Osaka ist er bereits angenommen – umso frustrierender findet er es, dass er im kommenden Semester wohl trotzdem nicht nach Japan reisen können wird, zumal das Bewerbungsverfahren aufwendig und die abzulegende Japanischprüfung schwierig gewesen sei, erzählt er. Kelm wird sein Auslandssemester wahrscheinlich trotzdem absolvieren: online von Heidelberg aus – mit Vorlesungen mitten in der Nacht.

Kelms Fachschaftskollegin Marie-Claire Topp, die ebenfalls an der Petition mitgewirkt hat, steht kurz vor ihrem Masterabschluss und gehörte zu den letzten Studierenden, die noch ein Auslandssemester in Japan verbringen konnten. Zum Ausbruch der Pandemie war die 28-Jährige im Land und blieb dort noch bis zum Sommer, da sie sich schon gedacht habe, dass man danach nicht mehr so schnell nach Japan kommen würde. Sie kritisiert die restriktive Einreisepolitik der japanischen Regierung sowie die Tatsache, dass in Japan nicht die europäischen Impfzertifikate anerkannt werden. "Ich verstehe ja, dass es Regeln geben muss, aber die Regierung hat einfach komplett dichtgemacht", sagt auch Kelm. Zwar mache er sich keine allzu großen Hoffnungen, dass sie mit der Petition tatsächlich etwas bewirken können, "aber es war uns wichtig, etwas zu unternehmen und an die Öffentlichkeit zu gehen, um den Verantwortlichen zu zeigen, dass das Thema für viele Studierende und Wissenschaftler relevant ist", so der Student.

Umgekehrt laufen die Austauschprogramme zwischen Heidelberg und den japanischen Universitäten übrigens normal weiter. "Da sind wir wirklich froh drüber", so Kelm, "aber wir wollen eben keine einseitige Aufnahme, sondern einen echten Austausch."