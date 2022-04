Von Julia Schulte

Heidelberg. "Fast Fashion" – schnelle Mode: Dieses Konzept beschreibt Kleidung, die billig hergestellt und verkauft wird, damit Kunden häufiger neue Kleidungsstücke kaufen und damit immer im aktuellen Trend liegen können. Leidtragende sind dabei in der Regel die Näherinnen. Um Jugendliche für dieses Thema zu sensibilisieren und ihnen Alternativen zur Fast Fashion aufzuzeigen, hat das "Globale Klassenzimmer" am Mittwoch auf dem Universitätsplatz eine Fabriksimulation aufgebaut: In einem Zelt fanden die Schüler, die an dem Projekt teilnehmen, Nähmaschinen und andere Fabrikstationen vor, an denen sie monotone Arbeitsschritte durchführen mussten – unter Zeitdruck und mit strikten Mengenvorgaben.

Maike Nestle und Ariane Fröhlich vom Globalen Klassenzimmer begleiteten zusammen mit drei Ehrenamtlichen das Projekt. Das Globale Klassenzimmer ist ein Bildungsangebot für Schüler aller Schulformen, das sich rund um globale Herausforderungen dreht und die Schüler dazu ermutigt, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. "Natürlich kommt das hier nicht an die realen Bedingungen in einer Fabrik ran, zumal die Schüler der Tätigkeit für zehn Minuten nachgehen – in der Realität sind es zehn Stunden", so Fröhlich. Allerdings bekämen die Schüler einen ersten Eindruck davon, was es heißt, Textilarbeiter zu sein, meint sie.

Die Arbeiten in der fiktiven Fabrik umfassen unter anderem Kisten schleppen, Jeansstoff mit Schmirgelpapier bearbeiten sowie Knöpfe sortieren und annähen. Nach getaner Arbeit bekommen die Schüler einen fiktiven Lohn ausgezahlt: 60 Geldeinheiten. Davon zu zahlen sind direkt im Anschluss: 15 Einheiten für einen Gesundheitscheck und Impfungen, 30 für Miete und zehn für Fahrtkosten. Bleiben fünf Geldeinheiten für Lebensmittel, deren Preise die Schüler auf Schildern sehen – und feststellen müssen, dass viel mehr als Reis nicht drin ist. "Wir wollen einerseits ein Bewusstsein für die schwierigen Arbeitsbedingungen schaffen – und gleichzeitig zeigen, dass nach all der monotonen Arbeit kein Geld mehr für eine ausgewogene Ernährung übrig bleibt", sagt Nestle und ergänzt: "Die Arbeit in den Textilfabriken bringt kein existenzsicherndes Einkommen, sondern einen Hungerlohn."

Vier Schülergruppen von der 7. bis zur 10. Klasse durchliefen am Mittwoch die Simulation. Die Lehrer seien vor allem begeistert von dem pädagogischen Konzept, so Fröhlich. Denn nach der Fabriksimulation im Zelt erfahren die Schüler anhand eines Dokumentarfilms, dass die in der Simulation dargestellten Lebens- und Arbeitsbedingungen keinesfalls übertrieben sind. Gezeigt wurde der Film "Hungerlohn für hippe Mode", in dem drei norwegische Modeblogger für mehrere Wochen in einer kambodschanischen Textilfabrik zu denselben Bedingungen arbeiten wie die einheimischen Arbeiter – und die Arbeitsrechtsverletzungen in der Fast-Fashion-Industrie am eigenen Leib erfahren. Nach dem Film diskutierten die Ehrenamtlichen in Kleingruppen mit den Schülern über das Erlebte und Gesehene – und konfrontierten sie mit Zahlen zur Fast-Fashion-Industrie: "93 Kleidungsstücke hat der deutsche Durchschnittsbürger im Schrank – und zwar Unterwäsche und Socken nicht mitgerechnet", erklärte der Lehramtsstudent Johannes Clement den Schülern. Danach gaben die Ehrenamtlichen Tipps, wie die Schüler ihr Verhalten konkret ändern können, etwa indem sie Second-Hand-Kleidung kaufen und auf faire Labels achten.

Nach der etwas anderen Unterrichtsstunde zog Schülerin Anna Bilanz: "Vor allem hat mich beeindruckt, wie wenig Geld am Ende für Essen übrig bleibt", erzählte die 13-Jährige, und ihre Freundin Shana pflichtete bei: "Das war eine sehr interessante Erfahrung." Anna sagte außerdem, dass sie bereit sei, mehr Geld für Kleidung auszugeben, wenn das Geld dann auch wirklich bei den Näherinnen ankomme. Second Hand kaufen die beiden bereits heute gelegentlich – und sie wollen künftig noch stärker auf einen bewussteren Konsum von Mode achten.