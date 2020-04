Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Jeden Tag ein Marathon. Jeden Tag 42 Kilometer laufen. Klingt verrückt, aber Tanja Braun macht genau das. Die 44-jährige Heidelbergerin ist Extremläuferin. Sie ist 83 Kilometer durch die Wüste gelaufen, 240 Kilometer von Leipzig nach Berlin und acht Stunden auf einer 400-Meter-Bahn. Jetzt will sie so lange laufen, bis das Kontaktverbot aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben ist. Ein Anruf nach dem ersten von wer weiß wie vielen Marathons.

Frau Braun, die ersten 42 Kilometer sind geschafft. Wie geht es Ihnen?

Mir geht es gut, danke.

Wohin hat Sie Ihr erster Marathon während Corona geführt?

Ich bin mehrere Runden am Neckar entlang gelaufen, zwischen der Altstadt und Ziegelhausen. Da werde ich in den nächsten Tagen aber variieren müssen, weil das mental einfach eine große Herausforderung ist, immer die gleiche Strecke zu laufen.

Sie haben schon viele Kilometer in den Beinen und zahlreiche Extremläufe hinter sich. Wie kamen Sie darauf, jetzt täglich einen Marathon laufen zu wollen?

Die Idee ist in den letzten Wochen spontan entstanden. Bei mir sind wegen Corona viele Monate Planung erst einmal in weite Ferne gerückt. Im August würde eigentlich meine Alpenüberquerung anstehen. Wann das stattfinden kann, dahinter steht jetzt ein großes Fragezeichen. Ich hatte mir dann überlegt, dass ich gerne mein Training weitermachen und gleichzeitig helfen will.

Wie wollen Sie helfen?

Ich sammle Spenden für die Tafel Deutschland und in Heidelberg. Die Tafeln haben es gerade jetzt sehr schwer. Und gleichzeitig mache ich auf Geschäfte hier in der Altstadt aufmerksam. Auf Facebook und Instagram stelle ich jeden Tag ein Geschäft vor, das mir persönlich am Herzen liegt, und bringe so zur Sprache, dass es wichtig ist, jetzt auf die lokalen Geschäfte, Cafés und Restaurants zu schauen, sie zu unterstützen, sodass sie hoffentlich auch nach der Krise noch für uns da sind.

Sie sind eine geübte Läuferin, aber jeden Tag einen Marathon – ist das nicht auch für Sie zu viel?

Normalerweise laufe ich zwischen 80 und 100 Kilometer in der Woche. Natürlich ist es daher auch für mich eine Herausforderung, jeden Tag einen Marathon zu laufen. Aber das ist ja das, was ich mit der Aktion vermitteln möchte: Es geht in dieser Krise ja für jeden darum, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Das gilt für Menschen, die nun im Homeoffice arbeiten, aber auch für mich, die es sich jetzt eben zur Routine macht, jeden Tag einen Marathon zu laufen.

Und Sie wollen sich wirklich nicht mal einen Tag Pause in der Woche gönnen?

Nein, im Moment gehe ich davon aus, das jeden Tag machen zu wollen. Ich halte mir zwar die Option offen, aufzuhören, sobald es an meine Gesundheit geht. Aber es ist jetzt einfach der Reiz da, das zu testen. Ich gehe damit einfach raus und zeige: Ausdauer und Durchhaltevermögen – das ist es, was wir jetzt alle brauchen.

Wie lange brauchen Sie in der Regel für einen Marathon?

Das wird sich irgendwo zwischen vier und fünfeinhalb Stunden einpendeln, je nach Tagesform. Ich werde nicht jeden Marathon auf Bestzeit laufen können, weil ich mir meine Ressourcen einteilen muss.

Laufen Sie zu einer festgelegten Zeit oder variieren Sie da?

Immer morgens. Bis spätestens acht Uhr oder halb neun möchte ich losgelaufen sein. Denn je später ich anfange, desto weniger Regenerationszeit habe ich. So habe ich den ganzen Nachmittag und die Nacht, um mich zu erholen.

Jetzt, wo man viel daheim sitzt – ist das nicht generell der ideale Zeitpunkt, um mit dem Laufen zu beginnen?

Absolut. Gerade jetzt kann man gut neue Gewohnheiten in seinen Alltag einbauen.

Was muss man mitbringen, um zum Läufer zu werden?

Laufen ist für jeden geeignet, egal welches Alter oder welches Gewicht. Es gibt da keine Definition, nach der man sagen könnte, ab da ist man ein Läufer. Jeder ist ein Läufer, der eine gewisse Strecke bewältigen kann. Ob man zwei oder zehn Kilometer läuft, ist völlig egal.

Worauf sollte man als Anfänger achten?

Erst einmal würde ich alle Zahlen beiseite schieben. Man sollte versuchen, ein Gefühl für das richtige Tempo und den Körper zu bekommen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal ins Gehen verfällt. Wichtig ist, dass es einem immer gut dabei geht und der Spaß da ist. Man sollte auf jeden Fall drei, vier Wochen dranbleiben. Danach kann man immer noch auf eine andere Sportart umsteigen.

Haben Sie einen Tipp, wo es sich in Heidelberg und Umgebung am besten läuft?

Am Neckar ist es wunderschön. Da es auch sehr flach ist, eignet sich das besonders für Einsteiger. Wer es etwas hügeliger mag, für den gibt es rund um den Philosophenweg und die Thingstätte viele tolle Strecken.