Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Sterbende Wälder, vermüllte Ozeane, steigende Temperaturen und massenhaftes Artensterben – Clemens blickt sorgenvoll in die Zukunft: "Ich habe Angst, dass meine Kinder in einer toten Welt leben müssen" steht auf dem Plakat, das sich der Aktivist um den Hals gehängt hat. So sitzt er am Samstag über 15 Minuten lang auf der Poststraße in Bergheim, ganz alleine – und die Autos stauen sich vor ihm.

Clemens ist Mitglied der Umweltbewegung "Extinction Rebellion" (XR), die immer wieder mit Mitteln des zivilen Ungehorsams für Aufmerksamkeit sorgt. Am Samstagnachmittag organisierte sie auf sechs Straßen in Heidelberg – und zwei in Mannheim – Sitzblockaden einzelner Personen. "Wir wollen Passanten damit konfrontieren, dass die Klimakrise ein drängendes Problem ist, auf das aufmerksam gemacht werden muss", erklärt Aktivistin Judith von der Heidelberger XR-Gruppe die Hintergründe der Aktion. "Rebellion of One", also "Rebellion des Einzelnen", nennt die Gruppe diese neue corona-konforme Form des Protests: Dabei demonstrieren die Mitglieder alleine und doch zusammen – am Samstag gab es bundesweit Hunderte solcher Einzel-Sitzblockaden.

In erster Linie gehe es bei den "Ein-Mensch-Blockaden" nicht um die Behinderung des Verkehrs, sondern darum, mit Passanten in Dialog zu treten und auf die Dringlichkeit der Lage aufmerksam zu machen, wie die Aktivistinnen und Aktivisten betonen. "Indem wir uns bei der Blockade selbst verwundbar machen, schaffen wir einen empathischen Moment und regen die Menschen zum Mitfühlen an", erklärt Clemens. Auch Judith betont, dass man die Menschen mit der Kombination aus Mut, Verzweiflung, Angst und Verletzlichkeit ganz anders erreichen könne.

Und tatsächlich erregte die Aktion Aufmerksamkeit: Viele Passanten beäugten die Demonstrierenden neugierig, ob in der Poststraße, der Plöck, der Kurfürsten-Anlage oder auf der B37 an der Alten Brücke. Die Meinungen waren gespalten: "Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von Protest etwas bringt", meinte eine Passantin. Und ihre Begleiterin ergänzt mit Blick auf die hupenden und teils genervt regierenden Autofahrer: "Jeder kann selbst entscheiden, wie er etwas verändern möchte, aber man sollte andere dabei nicht verärgern." Ein Autofahrer, der wegen der Blockade wenden musste, war so sauer, dass er dem auf dem Asphalt sitzenden Aktivisten seine Abgase ins Gesicht blies. Ein Verkehrschaos lösten die Aktivisten aber nicht aus: An allen anderen Protest-Orten in der Stadt konnten die Autos einfach um sie herum fahren.

Einige Passanten waren begeistert von der Aktion, so meinte eine Frau: "Ich finde es super, dass jemand sich traut, sich ganz alleine vor die Autos zu setzen – das ermutigt, sich selbst mehr mit dem Thema zu beschäftigen." Die Sitzblockaden sind für die XR-Leute aber nicht ausschließlich dazu da, um Aufmerksamkeit für die Klimaproblematik zu schaffen – sie sind auch Ausdruck ihrer wachsenden Verzweiflung angesichts der Klimakrise und der Untätigkeit der Politik. "Das Thema Klimaschutz bekommt einfach nicht die Beachtung, die es benötigt", findet Aktivist David, der kurzzeitig die Zufahrt zur Plöck blockiert hatte. "Rebellion of One" ist also auch sinnbildlich gemeint: "Man sitzt ganz alleine mit seiner Angst und Verzweiflung da", so David.

In ihrer kurzen Pressemitteilung zur Aktion schreibt die Polizei, alle Aktivisten in Heidelberg und Mannheim hätten der Anweisung Folge geleistet und die Fahrbahn nach kurzer Zeit verlassen. Das stimmt so allerdings nicht: Aktivist Clemens in der Poststraße musste schließlich von zwei Polizisten wegtragen werden. Auf RNZ-Nachfrage konnte die Polizei die anderslautende Darstellung in ihrer Pressemitteilung nicht erklären.

Update: Sonntag, 28. März 2021, 19.23 Uhr