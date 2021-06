Heidelberg. (make) Am Bismarckplatz hat die Umweltschutz-Bewegung Extinction Rebellion anlässlich der Verabschiedung des CDU-Wahlprogramms am Montagabend protestiert. Um kurz nach 18 Uhr stellte sich die Gruppe von etwa 30 Aktivisten auf den Fußgängerübergang Richtung Hauptstraße und blockierte vorübergehend den Auto-Verkehr.

Foto: make

Dabei hielten sie Schilder hoch mit Aufschriften wie "Kohle ist so 19. Jahrhundert" oder "16 Jahre CDU - unser Haus brennt". Nach kurzem Innehalten ließen sie die Autos zwar weiterfahren, wiederholten die Aktion jedoch nach jeder Grün-Phase für Fußgänger insgesamt 15 Mal. "Für 16 Jahre, in denen die CDU schon ihre Klimapolitik so durchzieht", erklärte eine Teilnehmerin. Die Autofahrer nahmen die Aktion teils hupend, insgesamt aber ruhig zur Kenntnis. Die Teilnehmer trugen Masken und hielten die Abstandsregeln ein.