Heidelberg-Altstadt. (pol/mare) Am Montagmorgen hat ein Exhibitionist eine Yogastunde in einem Studio in der Altstadt gestört. Das berichtet die Polizei.

Gegen 9.30 Uhr filmte der Unbekannte die Teilnehmer mit seinem Smartphone, während er mit seiner anderen Hand in seiner Hose herumspielte. Nachdem die Kursleiterin ihm entschlossen mitgeteilt hatte, das zu unterlassen, flüchtete er.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und trug eine lange dunkle Jacke. Auffällig waren die braunen, strubbeligen Haare und der Drei-Tage-Bart.

Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, kann sich mit der Kriminalpolizei in Heidelberg unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung setzen.