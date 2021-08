Von Sebastian Klump

Heidelberg. Eva Fysaraki möchte in Heidelberg einen außergewöhnlichen Ort schaffen. "Einen Ort, wo jeder einfach nur er selbst sein kann", wie sie der RNZ erklärt. Denn während das für viele Menschen in der Stadt alltäglich ist, fehle für queere Menschen ein geschützter Raum. Queer – das sind alle Menschen, die nicht in die klassische Geschlechterordnung passen oder nicht heterosexuell sind – etwa homo- und transsexuelle Menschen. In ihrem "Rainbow Café" sollen sie sich alle wohlfühlen können.

Die gebürtige Griechin ist froh, in der "Regenbogenstadt" Heidelberg, wie sie sagt, eine Heimat gefunden zu haben. Hier werde sie als queere Frau toleriert. "Aber es fehlen Anlaufstellen für die queere Gemeinschaft", so Fysaraki. Zwar gebe es Bars und Veranstaltungen für Schwule und Lesben in der Region, aber "für das alltägliche Leben fehlt ein solcher Ort", erklärt sie. Denn queere Menschen gebe es in allen Alters- und Bevölkerungsschichten – und sie hätten auch in Heidelberg regelmäßig mit Ausgrenzung zu kämpfen: So ist etwa eine Familie mit schwulen, polyamourösen Elternteilen ein Teil ihrer Gemeinschaft geworden. Diese erfahre außerhalb geschützter Räume Mobbing und könne auch in gewöhnlichen Situationen kaum den verwunderten Blicken anderer entgehen, erzählt Fysaraki.

Bisher ist das Café nur ein Nebenprojekt. Queere Veranstaltungen konnte Fysaraki in diesem Sommer bereits viermal im Café Leitstelle im Dezernat 16 ausrichten. "Die bisherigen Veranstaltungen waren ein großer Erfolg", berichtet sie. Das Format sei gut von der lokalen Queergemeinschaft angenommen worden, was Fysaraki somit in ihrem Vorhaben bestärkt habe. Weitere Termine seien geplant, aber sie sind davon abhängig, wie das Café Leitstelle verfügbar ist.

Deshalb plant Fysaraki langfristig ihr eigenes Café. "Dafür fehlt momentan jedoch noch die geeignete Adresse", erzählt sie. Die ersten Vorbereitungen des Projekts starteten 2020. Dann wurde das Vorhaben jedoch durch den Lockdown unterbrochen. Doch jetzt will Fysarsaki ihre Pläne zügig umsetzen. Schließlich hätten fehlende soziale Räume während der Pandemie Randgruppen besonders getroffen: "Queere Menschen, gerade im jungen Alter, sind für ihre persönliche Entfaltung darauf angewiesen, Gleichgesinnte zu treffen", so die Griechin. So erzählt sie von einer queeren 20-jährigen Studentin: "Sie ist vor wenigen Monaten aus Israel nach Deutschland gekommen und hat in unserer Gemeinschaft einen Platz gefunden." Menschen wie ihr könne man gut helfen, wenn es Anlaufstellen gebe, die allseits bekannt seien.

Queere Menschen sind auch in der Rhein-Neckar-Region Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde innerhalb eines Jahres verbal oder körperlich angegriffen, wie eine aktuelle Befragung der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar zeigt. "Wenn es eine Anlaufstelle für Queere gibt, wird die Sichtbarkeit dieser Gruppe gestärkt", meint Fysaraki. Daher könnte das Café dazu beitragen, die Situation grundlegend zu verbessern.

Info: Weitere Informationen und Kontaktdaten findet man online unter www.rainbowcafehd.wordpress.com.