Wer genau hinschaut, kann am Radweg an der Promenade in der Bahnstadt die flinken Eidechsen entdecken, auch wenn sie gern in Mauerritzen verschwinden. Fotos: Alex

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Eine Schätzung ist schwierig, denn ziemlich flott verschwinden die kleinen Reptilien in den Mauerritzen. Aber wer geduldig hinguckt, sieht die gut getarnten Eidechsen neugierig in die Welt blinzeln. In der Bahnstadt soll es laut Umweltamt an die 5000 geben. Und es werden mehr: "Die Reproduktion ist gut, es gefällt ihnen hier", freut sich Sandra Panienka vom Natur- und Landschaftsschutz der Stadt über die biologische Vielfalt am Standort "Radweg an der Promenade".

Sie waren die ersten Bewohner der heutigen Bahnstadt, aber ein Umzug war nötig: Ursprünglich beheimatet auf den ehemaligen Gleisanlagen und Brachgeländen, mussten mit der Bebauung des Stadtteils die dort lebenden Eidechsen und Vogelarten eine neue Heimat finden.

Auch unter aufgeschichtetem Totholz entlang des Weges fühlen sich Eidechsen besonders wohl. Fotos: Alex

Schon vor Baubeginn der Gebäude und Straßen entstanden im Jahr 2009 sogenannte Ausgleichsflächen, die an die Bedürfnisse der jeweiligen Tierarten angepasst sind: etwa Trockensteinmauern und Steinriegel, Schotter- und Splittflächen, Blütensäume, Sandplätze oder Gehölze. Diese Ausgleichsflächen in der Bahnstadt umfassen laut Stadtverwaltung insgesamt zwölf Hektar. Insbesondere Mauereidechsen, Heuschrecken und Vögel wie der Haussperling und Hausrotschwanz fühlten sich da inzwischen wohl, meint Sandra Panienka. "Und das Gute ist: Da dürfen sie jetzt bleiben."

Die Ausgleichsflächen der Bahnstadt ziehen sich entlang des südlichen Rands der 1,4 Kilometer langen Promenade bei den Schrebergartenhäuschen. "Sie reichen aber auch über die Weststadt und Südstadt bis nach Rohrbach", betont Thomas Rebel vom Stadtplanungsamt. Die Wege entlang der Ausgleichsflächen umfassten eine Strecke von rund sechs Kilometern. Die durchgehende Wegverbindung sei ein Gewinn für beide Seiten: "Tiere finden artgerechte Lebensräume, Menschen nutzen die Wege zum Spazierengehen oder Radfahren." Weitere Ausgleichsflächen liegen am Rand der Bahnstadt von der Henkel-Teroson-Straße über das ehemalige Bahnbetriebswerk bis hin zu dem Bereich westlich des Tankturms entlang der Bahnlinie.

Sandra Panienka und Thomas Rebel vom Stadtplanungsamt sind zufrieden mit der Gestaltung der Ausgleichsflächen. Fotos: Alex

"Damit sich Eidechsen wohlfühlen und Nahrung finden, sind die Lebensräume abwechslungsreich gestaltet", erklärt Panienka an der Promenade. Da sich die Tierchen gerne verstecken und sich – was die Körpertemperatur betrifft – auch hervorragend anpassen können, sind sie zum Beispiel unter Steinen zu Hause. Dort sind sie sicher und können sogar überwintern. Aber Eidechsen brauchen auch die Sonnenwärme und Licht.

Panienka zeigt auf geschichtete Tothölzer, Steine, Kies, Feldgehölze und Gras am Rand des Weges. Bei der Planung der Ausgleichsflächen habe man nicht nur Wert auf ökologische Funktionen, sondern auch auf die gestalterische Qualität gelegt, da sich die Ausgleichsflächen überwiegend im innerstädtischen Bereich befinden. "Das ist also eine gepflegte Wildnis hier", sagt sie und lacht.