Heidelberg. (sm) Bis es ein richtiger Wald wird, dauert es noch. Aber immerhin ist mit dem neuen "Klimawäldchen" im Pfaffengrunder Kranichweg ein Anfang gemacht – nämlich für den Plan der Stadtverwaltung, das Mikroklima in den Stadtteilen durch mehr und größere Bäume zu verbessern.

Das soll möglichst in allen Stadtteilen umgesetzt werden, wie Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain beim Bäumchen-Pflanzen im Süden des Pfaffengrundes berichtete. Bis 2025 sollen so laut dem Klimaschutzaktionsplan des Gemeinderates 3000 neue Bäume in der Stadt wachsen. Doch so einfach ist das nicht, denn es gibt nicht viele Möglichkeiten in den Quartieren, wo man, wie jetzt im Pfaffengrund, auf städtisches Gelände zugreifen kann.

300 junge Bäume – Rotbuchen, Eichen, Schwarznuss und Linden – wurden hier nun angepflanzt. Auch im Spitzgewann in der Bahnstadt hatte man kürzlich die Chance für eine Neupflanzung. Dort wurden 70 Bäume neu gesetzt. Zusätzlich werden noch Blühsträucher gepflanzt. Das plant man auch im Pfaffengrund und sogar noch einiges mehr. Denn in der Mitte des sich teilenden Kranichwegs gibt es eine Boulebahn, die nun auf Vordermann gebracht wird. Weitere Bänke sollen aufgestellt werden, und es wird ein neuer Gehweg angelegt. Das bedeutet, dass sich nicht nur das Klima im Pfaffengrund mit der Anpflanzung des "Wäldchen" verbessern wird, sondern auch die Aufenthaltsqualität in diesem Grünbereich. Außerdem soll auch die Tierwelt von der "Aufforstung" profitieren.