Heidelberg. (dns) Bei der Impfaktion im Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund ist am heutigen Montag (Stand: 12.50 Uhr) noch Impfstoff für Kurzentschlossene übrig. Wer sich also bis 15 Uhr noch seine Impfung abholen will, kann zum Seniorenzentrum in der Emmertsgrundpassage 1 kommen.

Update: Montag, 14. Juni 2021, 12.52 Uhr

43 Prozent der Heidelbergerinnen und Heidelberger haben schon mindestens eine Coronaimpfung erhalten, damit liegt die Stadt über dem Landesschnitt. Doch Daten aus anderen Städten – etwa Mannheim – zeigen, dass die Impfquote von Stadtteil zu Stadtteil variiert und dort am niedrigsten ist, wo viele Menschen leben, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Für Heidelberg gibt es zwar keine Daten zu geimpften Menschen in den Stadtteilen, doch lässt sich aus den Erkenntnissen der Nachbarstadt schließen, dass die Quote etwa auf dem Emmertsgrund unter dem Durchschnitt liegt. Dort haben 70 Prozent der Einwohner einen Migrationshintergrund – und gleichzeitig leben viele Menschen auf relativ engem Raum zusammen.

Deshalb will die Stadt nun gemeinsam mit dem Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund und dem Stadtteilbüro mit einer achttägigen Impfaktion vor Ort ein möglichst niedrigschwelliges Angebot schaffen. Ab Montag, 14. Juni, kommt das Mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums täglich von 9 bis 15 Uhr auf den Berg und verabreicht im Seniorenzentrum, Emmertsgrundpassage 1, das Vakzin von Johnson & Johnson. Mit diesem ist lediglich ein einziger Termin nötig. Insgesamt stehen für die Aktion 700 Impfdosen zur Verfügung. Geimpft wird täglich, solange der Vorrat reicht.

Das Angebot steht grundsätzlich allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils offen. Der Impfstoff wird vor allem für Über-60-Jährige empfohlen, nach der ärztlichen Aufklärung können sich aber auch Männer zwischen 18 und 59 Jahren sowie Frauen zwischen 40 und 59 Jahren damit immunisieren lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig, wie OB Eckart Würzner am Montag betonte.

Denn gerade die Sprachbarriere könnte vielen Bewohnern die oft komplizierte Vereinbarung der Impftermine erschweren. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bei einem direkten Angebot vor Ort viele Menschen ansprechen können, die bisher noch nicht von der Impfkampagne erreicht worden sind", betont Gert Bartmann, der für die Stadt die mobilen Impfteams koordiniert. Im Emmertsgrund leben knapp 7000 Menschen, die Aktion könnte die Impfquote dort also um zehn Prozentpunkte anheben.

OB Würzner hält die niedrigschwelligen Vor-Ort-Impfungen in allen Vierteln für sinnvoll, in denen es ein Quartiersmanagement gibt. So denke man darüber nach, eine ähnliche Aktion in den kommenden Wochen im Hasenleiser durchzuführen. "Aber das hängt davon ab, wie viel Impfstoff wir bekommen", so das Stadtoberhaupt. Ein mögliches Datum könne man deshalb noch nicht nennen.