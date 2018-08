Heidelberg. (hö) Seit dreieinhalb Wochen wird am Hauptbahnhof gebaut - und der Bauherr, das Nahverkehrsunternehmen RNV, spricht von einem "guten Start" auf der Großbaustelle. Nach anfänglichen Irritationen haben die meisten Autofahrer ihre Ausweichrouten gefunden, auch der Ansturm auf die Servicemitarbeiter der RNV ist etwas abgeflacht. Momentan am sichtbarsten ist die neue Weiche in der Kurfürsten-Anlage, die dafür sorgen soll, dass die Linie 5 nach den Sommerferien durch die Karl-Metz-Straße (am Landfried-Areal) in Richtung Bergheimer Straße fahren kann. Jetzt wird, noch vor den Gleisen, ein spezielles Federsystem verlegt, das die Vibration der Straßenbahn verringern soll.

Über die Änderungen bei den Haltestellen und den Linien nach den Ferien informiert die RNZ noch einmal gesondert.