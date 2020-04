Heidelberg. (pol/mün) Es sah nach zwei Vorfällen aus, die offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Auf der Polizeiwache aber kam es dann ganz anders.

In der Nacht zu Samstag war in ein Klinikgebäude im Heidelberger Stadtteil Bergheim eingebrochen worden. Zunächst war unklar, was die Einbrecher hatten mitgehen lassen.

Dann kam es zu einem ganz anderen Vorfall. Am Samstagfrüh gegen 6 Uhr wurde ein Mann im Hauptbahnhof von einem 18- und 23-Jährigen derart um Zigaretten angebettelt, dass er die Polizei rief.

Bei der Kontrolle der beiden wurde bei dem 23-Jährigen eine kleine Menge Marihuana und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Im Rucksack des Mannes befanden sich neben einem tragbaren Computer mit Aufkleber der Uniklinik Heidelberg mehrere Brillen und Sonnenbrillen so wie Kopfhörer und ein Lärmpegelmessgerät.

Der 23-Jährige musste mit zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, der 18-jährige Begleiter wurde von Ort entlassen.

Bei den weiteren Ermittlungen konnte der tragbare Computer dem Einbruch in die Klinik in Bergheim zugeordnet werden. Bei den anderen aufgefundenen Gegenständen ist ebenfalls von Diebesgut auszugehen, so die Polizei.

Währenddessen erschien der 18-Jährige auf dem Polizeirevier, um sich nach dem 23-Jährigen zu erkundigen. Dabei fielen den Beamten Schnittverletzungen an der Hand des 18-Jährigen auf. Diese sind auch dem Einbruch in der Klinik zuzuordnen, berichtet die Polizei.

Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls ermittelt. Beide sollten nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß kommen.

Doch der 23-Jährige war zwischenzeitlich im Wachvorraum eingeschlafen und konnte nicht mehr geweckt werden. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde ein Rettungswagen verständigt. Zur eingehenden Untersuchung wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.