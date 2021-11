Der Inkubator für Frühgeborene war sein wichtigstes Arbeitsgerät: Nach 33 Jahren an der Kinderklinik und 14 Jahren als Ärztlicher Direktor der Klinik für Neonatologie am Zentrum für Kinder und Jugendmedizin ging Johannes Pöschl jetzt in den Ruhestand. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es sind nicht die süßen, properen Babys, denen Professor Johannes Pöschl ein ganzes Medizinerleben gewidmet hat. Es sind die zarten, verletzlichen Frühgeborenen, deren Anblick einen sofort mit Mitleid erfüllt. Ihnen ließ der Ärztliche Direktor der Klinik für Neonatologie am Universitätsklinikum in Heidelberg mit seinem Team eine solch gute Pflege angedeihen, dass eine Untersuchung aus Kanada im Jahr 2016 seiner Klinik die weltweit besten Ergebnisse zusprach. Nirgendwo sonst gab es so wenige Hirnblutungen und gefürchtete Darmentzündungen. Die Winzlinge konnten schließlich ohne größere Beeinträchtigungen aufwachsen. Jetzt hat sich der 67-jährige Mediziner in den Ruhestand verabschiedet: "Alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht", erklärt er zufrieden. Unterstützung von Universitätsklinikum und Mediziner-Kollegen inklusive.

Neun Prozent aller Kinder werden zu früh geboren, vor der 37. Schwangerschaftswoche. Ab der 24. Woche können sie normalerweise im Inkubator reifen. Hier zieht Johannes Pöschl auch persönlich eine Grenze. Bei noch kleineren Kindern sei die Gefahr einer Behinderung zu groß. "22 Wochen, das ist die Grenze zum Überleben überhaupt", sagt er. Rund 130 Frühgeborene mit einem anfänglichen Gewicht von unter 1500 Gramm schaffen es jedes Jahr in der Heidelberger Neonatologie. Vier Fünftel von ihnen werden ohne schwerwiegende Komplikationen nach Hause entlassen. 70 Prozent sind es sogar noch bei Frühchen unter 1000 Gramm, wie Nachbeobachtungen in den ersten beiden Lebensjahren zeigen.

Der gebürtige Mannheimer spricht ruhig und entspannt. Man denkt sofort an die sanfte Pflege, die er in Heidelberg für die Frühgeborenen eingeführt hat, das entwicklungsfördernde, familienzentrierte, individuelle Betreuungskonzept, kurz: Efib. Kein Stress. Kein Lärm. Kein helles Licht. Nur Liebe und viel Zeit mit den Eltern. Und natürlich die modernen Medikamente wie etwa Koffein für die Lungenfunktion. Die Eltern lernen in der Klinik gleich mit, wie man die Kinder fördert, ohne sie zu überfordern.

Das Personal in der Neonatologie, das seien ganz besondere Teams von Kinderkrankenschwestern, die sich zusätzlich mehrere Jahre für ihre Arbeit qualifiziert hätten, berichtet Pöschl. Hier gilt wie überall in den Kliniken: Zunehmend fehlt Personal. Doch sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag verfügbar zu sein, klappt immer noch, auch bei den Ärzten der Neonatologie, die gleichzeitig die Intensivstation für größere Kinder in der Kinderklinik mitbetreuen – und rund 20 schwangere Frauen mit drohender Frühgeburt. Diese bleiben in der Klinik, bis ihr Fötus möglichst 1000 Gramm wiegt und 28 Wochen alt ist. Dann darf er auf die Welt kommen.

Bewegungsstörungen können den frühgeborenen Kindern in Einzelfällen immer noch bleiben, auch kognitive Beeinträchtigungen. Doch die geistige Leistungsfähigkeit, so Pöschl, könne man durch unwahrscheinlich viel Training verbessern. "Die familiäre Situation spielt eine große Rolle", sagt er und denkt an die Fünflinge, die Mitte der 90er-Jahre in der Heidelberger Klinik zur Welt kamen. "Die studieren heute alle." Damals war Johannes Pöschl noch Facharzt in der Neonatologie, Ärztlicher Direktor wurde er im Jahr 2007.

Eigentlich galt sein Interesse nach dem Abitur zuerst der Chemie. Zum Schluss studierte er in Mainz Medizin und machte parallel in Heidelberg noch sein Chemie-Diplom am Physikalischen Institut und am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie. Damals begann seine Forschung am Leben, an Kreislaufmanagement, Mikrozirkulation und Infektiologie. Wie weiße Blutkörperchen auf Infektionen, auf Infusionen und Medikamente reagieren, untersuchte er auch später am fetalen Mausmodell. Forschung in der Neonatologie ist nicht so einfach. An den Babys selbst kann man sie nicht durchführen.

Mit seinen Studiengängen folgte Pöschl unabsichtlich seinen Großvätern, der eine war Chemiker, der andere Kinderarzt. Als eines von sechs Geschwistern ließen ihn seine Eltern auch im Zweitstudium gewähren. Die gute Ausbildung ihrer Kinder sei ihnen das Wichtigste gewesen, sagt Johannes Pöschl. Chemiker allerdings hatten in den 80er-Jahren wohl keine guten Jobaussichten. Deshalb wurde es die Medizin. In der Chemie hatte er aber Frustrationstoleranz entwickelt und gesehen, wie man einzelne Schritte verbessert. Das half auch später bei der Forschung.

Johannes Pöschls Nachfolger, Prof. Christian Gille, arbeitet bereits am Klinikum. Pöschl selbst hat noch einige Projekte zu Ende zu bringen, Promotionen und medizinische Gutachten zum Beispiel. Und in der App des Klinikums für Schwangere sollen Eltern künftig auch Fragen an Spezialisten für Frühgeborene stellen können – etwa über Fördermöglichkeiten oder Ernährungsstörungen. Da ist er dabei. Vielleicht entsteht auch noch ein Buch für Juristen in Sachen Rechtsprechung bei Frühgeborenen mit Handicaps. Seine langjährige Erfahrung im Management von Frühgeburten hat er bereits in einem Buch für Ärzte und Pfleger niedergelegt. Seine Expertise könnte auch noch andere spannende Aufgaben nach sich ziehen.

Da sein Beruf jetzt nicht mehr so viel Kraft erfordert, will sich Pöschl ein Fitnessprogramm zulegen. Eine Reise nach Lappland mit Ehefrau Doris, Kardiologin am Theresienkrankenhaus in Mannheim, ist im Frühjahr geplant. Das klingt immerhin so spannend, dass sich auch die Kinder anschließen wollen, die Tochter, die sich als Medizinerin in Freiburg auf Anästhesie spezialisiert, und der Sohn, den es nach dem Wirtschaftsstudium nach Berlin zog. Medizin war für ihn kein Thema. "Ich will nicht nachts aufstehen müssen", war sein Credo laut Vater. Der sagt heute: "Man gewöhnt sich daran."