Heidelberg. (jul) Der Gemeinderat hat die Entscheidung darüber, wie es mit dem Neubau des Straßenbahn-Betriebshofs am Altstandort in Bergheim weitergeht, am Donnerstagabend vertagt. Der Beschluss dazu soll jedoch noch vor der Sommerpause fallen. Einen entsprechenden Antrag auf Vertagung, den die drei Fraktionen von Grünen, CDU und "Die Heidelberger" eingebracht hatten, nahmen die Stadträtinnen und Stadträte mit 29 Stimmen an. Acht stimmten dagegen, sieben enthielten sich.

Zuvor hatten die drei Fraktionen für die Vertagung geworben. Es gehe nicht darum, von der bisherigen Linie abzurücken, erklärte der Vorsitzende der CDU-Frakion, Jan Gradel. Aber vor dem Hintergrund der möglichen Einbeziehung der Eternit-Hallen zwischen Heidelberg-Rohrbach und Leimen und den Einwänden auch von Sachverständigen einer Bergheimer Bürgerinitiative wolle man das Vorhaben noch einmal genau prüfen. Dabei handele es sich laut Gradel um "gut angelegte Zeit".

Ähnlich argumentierte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Derek Cofie-Nunoo. Die Zeitschiene werde weitgehend beibehalten. "Uns ist eine breite Akzeptanz des Vorhabens wichtig", betonte er. Und Wolfgang Lachenauer ("Die Heidelberger") erklärte: "Es sind Lösungen aufgezeigt worden, die einen gewissen Charme haben." Da die Entscheidung auf mindestens 30 Jahre angelegt sei, dürfe es jetzt nicht auf ein paar Wochen ankommen.

Der Gemeinderat hatte sich im Herbst 2019 für einen Verbleib des Straßenbahn-Betriebshofs am Altstandort in Bergheim ausgesprochen. Im vergangenen Sommer stellten Stadt und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die ersten Pläne für das Gebäude vor, die zwischenzeitlich überarbeitet wurden. Bisher war vorgesehen, am Altstandort in Bergheim 32 Bahnen und 30 Busse unterzubringen und weitere Fahrzeuge auf dezentralen Abstellflächen im Stadtgebiet zu parken.