Heidelberg. (pri/rl) Ein entlaufenes Pferd war am Freitagabend in der Speyerer Straße unterwegs gewesen. Die Fotos entstanden an der Kreuzung Speyerer Straße/Baumschulenweg.

Laut Feuerwehr kam das Pferd aus Richtung Kirchheim und drehte vor der Feuerwache und lief wieder zurück in Richtung Autobahn. Dem Pferd ist nichts passiert und konnte wieder eingefangen werden.

Die Autofahrer hatten sich offenbar vorbildlich verhalten, berichteten Augenzeugen. Die Polizei sperrte die Straße und fingen das Pferd ein.