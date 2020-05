Ausverkauftes Haus bei der Premiere: In insgesamt 130 Fahrzeugen reisten Kinofans aus der ganzen Region am Mittwochabend an, um „A Star Is Born“ im neuen Heidelberger Autokino zu sehen. Sobald es die Corona-Verordnung des Landes zulässt, soll daraus ein Freiluftkino mit Bierbänken werden. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Um 21.11 Uhr ist es soweit. Über das Autoradio bittet die Kino-Mitarbeiterin alle Besucher, die Lichter am Fahrzeug auszuschalten. Die riesige LED-Leinwand wird kurz schwarz und dann geht es los. "A Star Is Born" steht in großen roten Lettern auf dem Schirm. Kurz danach sind Bradley Cooper und Lady Gaga in dem Musik-Drama zu sehen. Und das heißt: Nach über zwei Monaten Pause gibt es in Heidelberg wieder ein Kino, laufen wieder große Filme auf der großen Leinwand.

Und die Premiere des Autokinos am Mittwoch im "HeidelGarden" zeigt: Nach so langer Abstinenz ist der Bedarf riesig. Eine halbe Stunde vor Beginn bildet sich eine kleine Autoschlange auf dem Parkplatz, mit 130 Fahrzeugen ist die Vorstellung ausverkauft. Sie kommen zum größten Teil aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis, laut Kennzeichen aber auch aus Kusel, Karlsruhe und Künzelsau.

Sie alle reihen sich vor der Leinwand auf. Während darauf noch "Kino kommt wieder" zu lesen ist und auf der Radiofrequenz 60er-Jahre-Musik läuft, huschen viele schnell mit Atemschutzmaske zur Toilette. Doch obwohl nie mehr als zwei Leute das WC-Häuschen gleichzeitig betreten dürfen, staut es sich nicht. Nicht wenige nutzen den kurzen Vorfilm auch, um mit einem Taschentuch die Windschutzscheibe restlos sauber zu machen – damit auch ja nichts das Kino-Erlebnis trübt.

Und wenn man sich schließlich mit Getränken und einem riesigen Popcorn-Eimer eingedeckt hat, ist dieses Erlebnis erstaunlich ähnlich zu dem in normalen Kinos: Zwar ist man im Auto etwas mehr für sich, kann den Film kommentieren, ohne die Nachbarn zu stören, aber trotzdem schaut man das Drama gemeinsam. Man schaut in die Fahrzeuge nebenan, sieht die bewegten Blicke – aber auch das Suchen nach Popcorn auf dem Autoboden.

Und auch die kleinen Dinge, über die man sich im Kinosaal gerne mal ärgert, fehlen nicht: Der zu große Vordermann, der die Sicht versperrt? Im Autokino ist es ein SUV – aber hier kann man wenigstens einen Meter nach hinten fahren und sieht wieder gut. Das leuchtende Handydisplay beim Nebenmann? Hier ist es das Auto, dessen Licht aus unerfindlichen Gründen während des Films angemacht wird. Und die Kinogängerin, die im Bild rumläuft, weil sie schnell noch rausmuss? Heute ist das die Frau im Wagen vor einem, die offenbar aus Versehen ihren Kofferraum per Fernbedienung geöffnet hat und aussteigen muss, um ihn – peinlich berührt – wieder zu schließen.

Nach so langer Kinoabstinenz freut man sich richtig über diese skurrilen Kleinigkeiten. Denn genau das macht den Besuch im Lichtspielhaus ja aus: Es geht nicht nur darum, die neusten Filme zu sehen – "A Star Is Born" ist auch schon zwei Jahre alt –, sondern darum, sie gemeinsam mit anderen zu erleben. Und solange das im normalen Kino nicht oder nur eingeschränkt möglich ist und solange Freiluftkinos nicht erlaubt sind, ist das Autokino hierfür mehr als nur eine Notlösung ohne Infektionsrisiko.

Info: Kino-Programm und Tickets unter www.cinegarden.de