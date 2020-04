Von Maria Stumpf

Heidelberg. Der große Mangel an Schutzausrüstung in Altenheimen, bei ambulante Pflegediensten und in Arztpraxen wird gelindert. Am Donnerstag hat die Stadt Heidelberg auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr in der Bahnstadt ein Verteilzentrum für das dringend benötigte Material eingerichtet.

Um dieses auszustatten, hat die Stadt erfolgreich eigene Kanäle bemüht: Am Mittwochabend kamen 300.000 Mund-Nasen-Schutzmasken aus Vliesstoff und auch einige Tausend hochwertige medizinische FFP2-Masken aus China am Neckar an. Die werden nun nach einer mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Prioritätenliste verteilt – Ärzte, Seniorenheime und andere Dienstleister des Gesundheitssektors holen das Material in Absprache mit der Stadt direkt im Verteilzentrum ab.

Bei der Eröffnung am Donnerstag erklärte Feuerwehrchef Heiko Holler: "Das Material in der Feuerwache lagert in sicheren Containern. Die Hauptwache ist ständig besetzt." Holler und seine Kollegen packten gleich zum Start in der Fahrzeughalle die ersten Tüten für Arztpraxen: Jeweils 300 Masken – der einfache Mund- und Nasenschutz – sowie 50 FFP2-Masken, die zuverlässig vor Ansteckung schützen.

Schon am Karfreitag wurden diese Tüten bei einer einmaligen Verteilaktion auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt direkt an die niedergelassenen Ärzte ausgegeben – zusätzlich zu Material, das die Ärzteschaft Heidelberg unter Federführung des Allgemeinmediziners Albertus Arends per Spendenaufruf – auch in der RNZ – aufgetrieben hatte. Künftig aber werden auch die Ärzte alle direkt am Verteilzentrum bedient.

Oberbürgermeister Eckart Würzner erklärte bei der Eröffnung: "Wir haben im städtischen Krisenstab von vielen Stellen gehört, dass die Schutzausrüstung für das medizinische und pflegerische Personal immer knapper wird. Es fehlen Masken, Masken, Masken", so Würzner. Daher sei er sehr froh, dass die Stadt nun einige Lieferungen organisieren konnte. Klar sei ihm aber auch: Die jetzt verteilte Menge "ist erstmal nur eine Absicherung für die nächsten Tage".

Die Landesregierung und auch der Bund bemühten sich ständig, genügend Schutzausrüstung ins Land zu bekommen. Die Stadt aber hat zusätzlich eigene Kanäle angezapft: Den Kontakt zu einem seriösen Lieferanten in China hat das Heidelberger Unternehmen "Sino German Hi-Tech Park Holding" vermittelt. Auch die Kontakte in die chinesische Partnerstadt Heidelbergs seien in diesen Tagen hilfreich. "Hangzhou hat uns 10.000 FFP2-Masken zugesagt", so Würzner. Schon angekommen sind zudem 3000 OP-Masken aus dem Pekinger Stadtbezirk Haidan, mit dem die Unistadt ebenfalls freundschaftlich verbunden ist. Und auch im Süden Chinas, in Guangzhou, laufe gerade eine Spendensammlung von Schutzmaterial für Heidelberg. "Es ist großartig, dass Solidarität auch international so funktioniert", dankte Würzner. Die Kosten für das eingekaufte Material übernehme die Stadt zunächst "im Rahmen einer Polizeimaßnahme".

Dennoch sagt Würzner auch: "Mittelfristig muss es das Ziel sein, unabhängiger von ausländischen Lieferanten zu sein. Ich führe Gespräche mit Unternehmen aus Heidelberg und dem Umland. Ich rechne damit, dass in ein bis zwei Monaten die ersten Firmen mit der Produktion von Schutzkleidung beginnen können." Bei Desinfektionsmittel hat das schon gut geklappt: Der Wieblinger Chemiebetrieb Kluthe hat seine Produktion umgestellt.

Update: 10. April 2020, 15.10 Uhr

