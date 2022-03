Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in einem Ankunftszentrum an. Foto: dpa

Heidelberg. (RNZ) Wer den Menschen in der Ukraine – oder denen, die das Land verlassen müssen, – helfen möchte, kann dies derzeit am besten mit Geldspenden oder Wohnungsangeboten tun. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin. Finanzielle Unterstützung sei am besten aufgehoben bei Organisationen, die ausgewiesene Kompetenzen in der Ukraine-Hilfe haben – eine Liste findet sich online unter www.heidelberg-fluechtlinge.de.

Sachspenden werden dagegen oft nicht mehr angenommen. Sie sollten nur im Falle der konkreten Aufforderung einer bekannten Organisation abgegeben werden. "Der Bedarf an Sachspenden kann sich je nach Entwicklung ändern", erklärt der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Thomas Wellenreuther. "Wir bitten hilfswillige Bürgerinnen und Bürger hier um Geduld und Verständnis, dass wir aus Kapazitätsgründen nicht immer sofort auf jedes Spendenangebot reagieren können." Sollte etwas benötigt werden, werde die Stadt mit ihren Partnern wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) einen Aufruf veröffentlichen.

Am meisten Hilfe kann die Stadt bei der Unterbringung der Geflüchteten gebrauchen, die in den nächsten Wochen auf die Kommunen verteilt werden. Die städtischen Kapazitäten reichen dafür nicht aus, so OB Eckart Würzner, der deshalb an die Bevölkerung appelliert: "Bitte helfen Sie uns, den Geflüchteten ein Zuhause zu geben." Konkret würden Wohnungen – am besten abgeschlossene Einheiten mit Kochgelegenheit und Toilette – gesucht, die für mehrere Monate zur Verfügung stehen oder vermietet werden können. Diese meldet man per E-Mail an fluechtlingsbeauftragter@heidelberg.de.