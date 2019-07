"Jetzt macht der Musikunterricht noch mehr Spaß": Die 3b der Emmertsgrund-Grundschule holte den zweiten Platz beim Wettbewerb "Unser Klassensong" des Regierungspräsidiums - und gewann so 400 Euro für die Klassenkasse. Foto: Alex

Von Katharina Kausche

Heidelberg-Emmertsgrund. Sie singen von Stärke, Zusammenhalt und Freundschaft - und haben das mit ihrem Lied direkt bewiesen. Die Klasse 3b der Grundschule Emmertsgrund hat nicht nur einen eigenen Song geschrieben, sie hat damit auch den zweiten Platz beim jährlichen Wettbewerb "Unser Klassensong" gewonnen und 400 Euro Preisgeld abgeräumt. Dabei war die 3b unter den vier Preisträgern aus Grundschule, Realschule und Gymnasium die jüngste Klasse.

Eine Klasse "lernt, lacht und weint gemeinsam", sagt Meryem Chouiret. Manchmal gibt es Streit, aber "wir vertragen uns immer wieder" - so wie ein "Team". Das ist das Thema des Songs, den die 20 Schülerinnen und Schüler der 3b für den Wettbewerb des Regierungspräsidiums Karlsruhe erarbeitet haben. Einige hätten zwar zu Beginn mehr Motivation gebraucht als andere, aber mit dem Song kam auch bei ihnen die Begeisterung für den Wettbewerb auf, sagt Meryem. Gemeinsam mit einer Freundin hatte die Neunjährige den Liedtext geschrieben, den "die ganze Klasse sofort toll fand", erinnert sich ihre Mitschülerin Dilara Dönmez (8) und den sie direkt zu ihrem "Klassensong" machten.

"Wir haben dann den Text ein bisschen überarbeitet und uns eine passende Choreografie überlegt", sagt Julia Pfeifer (10). Zu Text und Bewegung fehlte aber noch die Melodie. Dabei bekamen sie Hilfe von ihrer Musiklehrerin Sabrina Keller, die durch das Projekt "Singen macht Schule"(SMS) der Bürgerstiftung und der Musik- und Singschule Heidelberg an die Grundschule gekommen ist. Dilara ist sich sicher: "Sie war unsere Rettung."

Ohne Sabrina Keller und SMS hätte die Klasse am Wettbewerb nicht teilnehmen können, sagt auch Lehrerin Anja Schirmer. Sie hatte die 3b für "Unser Klassensong" angemeldet. Musikalisch sei die Klasse schon immer gewesen, gut verstanden haben sich die Schülerinnen und Schüler die meiste Zeit auch. Durch den Song konnten sie sich nicht nur musikalisch entwickeln, freut sich Anja Schirmer. "Sie haben auch zusammengearbeitet und dabei etwas Gemeinsames geschaffen. Das verbindet."

"Wir halten fest zusammen, wir sind zusammen stark", singen die Schüler auch in ihrem Song. So eine Klasse wünschen sich Dilara, Julia und Meryem. Mal funktioniere es in der 3b, sagen die Drei, mal gebe es Streit - aber durch den Song seien sie zusammengewachsen. "Wir hören den anderen mehr zu, lachen uns nicht gegenseitig aus und haben gemerkt, dass wir wirklich stark sind", sagt Meryem.

Stark mussten die Schüler während ihrer Auftritte sein. Das Regierungspräsidium hatte sie zur Preisverleihung nach Karlsruhe eingeladen. Obwohl sie den Song schon vor der gesamten Grundschule Emmertsgrund vorgesungen hatten, war der Auftritt in Karlsruhe eine Herausforderung: Schüler einer anderen Schule hatten die 3b bei ihrer Probe ausgebuht. Aus der Ruhe gebracht hat das die 3b nicht. "Es hat uns noch mehr motiviert", sagt Dilara, "wir haben sie ignoriert und uns zusammengerissen." Das hat sich gelohnt. Mit den 400 Euro Preisgeld für ihren zweiten Platz will die 3b gemeinsam in den Kletterpark. Nicht nur über ihren Erfolg und das Preisgeld freuen sich die Schüler. Seit ihrem Song-Projekt, da sind sich Julia, Dilara und Meryem sicher, "macht allen der Musikunterricht sogar noch mehr Spaß".