Heidelberg-Emmertsgrund. (pol/mare) Die Polizei bittet um Hilfe: Seit Mittwochmittag wird der 20-jährige Dennis S. aus Heidelberg-Emmertsgrund vermisst.

Er sei, so teilen die Beamten mit, nach dem Feierabend am Mittwoch nicht nach Hause zurück gekommen. Er habe gegen 17 Uhr zwar noch an jener Wohnung seiner Eltern geklingelt. Betreten habe er sie aber nicht und sei seitdem verschwunden.

Der vermisste Dennis S. Foto: Polizei

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, schlank, braune, nackenlange Haare. Er trug zuletzt eine graue Kapuzenjacke und eine grüne Camouflage-Hose, zudem eine rote Basecap und schwarz-weiße Schuhe mit Klettverschluss. Er hatte einen blauen Spongebob-Rucksack bei sich

Die Polizei weist darauf hin, dass sich der 20-Jährige nicht artikulieren kann und auf Medikamente angewiesen ist. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Zuletzt soll er gegen 17.15 Uhr in einem Einkaufszentrum Kaufland in Rohrbach-Süd gesehen worden sein.

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444.