Heidelberg-Emmertsgrund. (pol/mare) Der vermisste 20-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei mit.

Bereits am Mittwochabend wurde er demnach von Zugpersonal in einem ICE nach Frankfurt wohlbehalten gefunden und der Polizei übergeben. Er wurde in eine Jugendeinrichtung gebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde ein Bezug zu hiesigem Vermisstenfall hergestellt. Die Eltern des 20-Jährigen wurden verständigt und holten ihren Sohn im Laufe des Tages in der Jugendeinrichtung ab.

++++Hier die Originalmeldung++++

Die Polizei bittet um Hilfe: Seit Mittwochmittag wird der 20-jähriger aus Heidelberg-Emmertsgrund vermisst.

Er sei, so teilen die Beamten mit, nach dem Feierabend am Mittwoch nicht nach Hause zurück gekommen. Er habe gegen 17 Uhr zwar noch an jener Wohnung seiner Eltern geklingelt. Betreten habe er sie aber nicht und sei seitdem verschwunden.

Zuletzt soll er gegen 17.15 Uhr in einem Einkaufszentrum Kaufland in Rohrbach-Süd gesehen worden sein.

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444.

Update: Donnerstag, 21. März 2019, 16.59 Uhr