Eltern und Babys sind dienstags in der „Plöckstube“ willkommen. Foto: Stephany

Heidelberg. (RNZ) Ab sofort ist die "Plöckstube" des städtischen Familienbüros wieder jeden Dienstag für Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr geöffnet. In den Gruppenräumen der Kinder- und Jugendförderung haben Familien die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen oder ungezwungen mit ihrem Baby in einem kleinkindgerechten Umfeld Zeit zu verbringen. Die "Plöckstube" in der Plöck 2a ist dienstags zwischen 9.30 und 12.30 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Für die Teilnahme gilt 3G. Fragen dazu und zu allen Themen rund um die erste Zeit mit Baby beantwortet das Team des Familienbüros unter Telefon 06221 / 58-37888 und per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de. Infos auch online unter www.heidelberg.de/baby.