Lässiges Outfit, offenes Lächeln: Die 28-jährige Elisabeth Krämer lebt zwar in Walldorf, arbeitet aber seit 2020 in Heidelberg. Foto: Hentschel

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Sie ist 28 Jahre alt, gelernte Schreinerin, und sie will in den Bundestag. Was ist das für eine Frau, die im Wahlkreis Heidelberg für das SPD-Direktmandat kämpft? Sie ist offen, natürlich, bescheiden und wohlüberlegt – das ist der Eindruck, der schon nach wenigen Minuten entsteht. Im Laufe des Nachmittags wird sich zeigen, dass sie auch pragmatisch und willensstark ist.

Mit einem Augenzwinkern hat Krämer den Friedrich-Ebert-Platz als Treffpunkt für den gemeinsamen Spaziergang mit der RNZ durch die Altstadt vorgeschlagen. Ein bisschen bewundert die 28-Jährige die Laufbahn des Sozialdemokraten Ebert. "Er war schließlich ursprünglich auch Handwerker." Krämer schmunzelt, während sie das sagt – so ganz ernsthaft zieht sie die Parallele zwischen dem ehemaligen Reichspräsidenten und sich selbst nicht. Dabei gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen beiden: den Wechsel vom Handwerk in die Politik – und den Willen, sich für Arbeiterinnen und Arbeiter zu engagieren.

Außerdem liegt der Ebert-Platz genau in der Mitte zwischen dem gläsernen Aufzug am Bismarckplatz und dem Zuckerladen. "Wenn wir als Kinder mit den Großeltern einen Ausflug nach Heidelberg gemacht haben, waren beide Orte für mich immer ein Highlight." Nicht nur wegen der Aussicht und der Zuckertüte – Krämer beschreibt sich selbst als "absoluten Familienmenschen". Ihre Schreinerlehre schloss sie mit 19 Jahren ab, danach absolvierte sie den Friedensdienst in Israel, arbeitete dort in einem Kibbuz, der als Begegnungsstätte für junge Menschen aus aller Welt diente. Sie reparierte, restaurierte und machte Holzarbeiten mit Kindern. "Eine tolle Zeit." Danach arbeitete sie als Schreinerin bei der Stadt Walldorf, ihrer Heimatstadt. Sie baute Möbel, reparierte Geräte auf Spielplätzen, fuhr auch mal Winterdienst am frühen Morgen.

Krämer gibt schon nach wenigen Schritten in Richtung Hauptstraße zu: "Ich hatte nie den Plan, in die Politik zu gehen." Trotzdem ist sie schon mehrere Jahre politisch aktiv. Seit 2014 sitzt Krämer im Gemeinderat in Walldorf. Damals war sie mit Abstand die jüngste Stadträtin. Aktiv aufgedrängt hat sie sich für den Posten nicht. "Ich habe mich lange ehrenamtlich in der Gemeindejugend der evangelischen Kirche engagiert. Die SPD hat mich damals gefragt, ob ich kandidieren möchte, und dann habe ich das gemacht."

Das Fotoshooting in der Hauptstraße nimmt die 28-Jährige gelassen, sie wirkt aber erleichtert, als es vorbei ist. Gelassen bleibt sie auch in der Akademiestraße, als sich ein Radfahrer lautstark empört, weil wir ihm im Weg sind. "Ach, über so was diskutiere ich gar nicht", winkt sie ab und tritt einen Schritt zur Seite. Leger ist auch das Outfit der 28-Jährigen: Rucksack, Jeans, schwarzes T-Shirt, die Sneakers an den Fersen schon ein bisschen kaputt – offensichtlich gern getragene Lieblingsschuhe, in denen es sich gut laufen lässt.

Krämer ist an diesem Tag schon viel gelaufen. Den ganzen Morgen war sie mit ihrem Team in der Altstadt unterwegs. Haustürwahlkampf nennt sie das. "An 150 Türen haben wir geklingelt", erzählt Krämer. Das sei anstrengend, mache aber auch Spaß. "Ich möchte keine Politikerin sein, die den Menschen die Welt erklärt. Ich will die Menschen kennenlernen und wissen, was ihnen wichtig ist."

Aber was treibt sie – die offen zugibt, dass ihr das Schreinern, die praktische Arbeit manchmal fehlt – überhaupt in die Politik? "Ich habe das gemacht, weil ich mich über viele Entscheidungen im Parlament geärgert habe." Ein Parlament, dass sie viel zu einseitig besetzt findet und das deshalb in ihren Augen viel zu wenige Menschen vertritt. "Meine Eltern waren nie in einer Partei, aber bei uns wurde immer politisch diskutiert." Krämers Mutter ist Krankenschwester, ihr Vater war bis vor wenigen Tagen Rettungssanitäter. "Er hat sein Leben lang im Schichtdienst gearbeitet. Das ist wahnsinnig anstrengend, und dann diskutieren Politiker über einen späteren Renteneintritt." Krämer ärgert das. Sie will deshalb, dass sich die Alters- und Berufsstruktur im Bundestag ändert und nicht nur Akademiker Entscheidungen treffen. "Ich kann mich weiter ärgern oder ich kann selber etwas ändern", sagt Krämer. Sie hat sich für Letzteres entschieden.

Die Hauptstraße ist voll an diesem Nachmittag, der Spaziergang wird zum Spießrutenlauf. "Gehen wir lieber in die Plöck", schlägt Krämer vor – eine ihrer Lieblingsstraßen. Auch wenn sie in Walldorf lebt, kennt sie sich gut in Heidelberg aus. Seit 2020 arbeitet Krämer für die SPD in Heidelberg und pendelt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad in die Stadt. Am Vortag ist sie mit dem Rad gestürzt. Daher die Schürfwunde am Ellenbogen? "Nicht so schlimm", winkt sie ab.

Der ÖPNV ist ein Thema, das ihr am Herzen liegt. "In Heidelberg direkt ist das nicht so ein großes Problem, aber es gibt genügend Dörfer im Wahlkreis, wo kaum Busse fahren. Das muss sich ändern." Außerdem findet Krämer Bahnfahren zu teuer. "Ein 365-Euro-Ticket wäre ein echter Anreiz, das Auto stehenzulassen." Kostenlosen ÖPNV fände sie noch besser. Beim Schlendern durch die Mönchgasse muss Krämer spontan lachen. "Ich lese oft, dass andere Kandidaten auf Social Media schreiben, sie würden im schönsten Wahlkreis überhaupt kandidieren – was die wohl sagen würden, wenn sie sehen würden, wie schön es hier ist", sagt sie mit Blick auf die Altstadtidylle. Dabei ist ihr bewusst, dass sich ein Leben in dieser Idylle längst nicht alle leisten können. "Deshalb wäre eine Mietpreisbremse so wichtig." Überhaupt hat die 28-Jährige eine klare Vision einer lebenswerten Stadt: möglichst autofrei, viele Grünflächen, Wohnen und Arbeiten vor Ort, kostenlose Kitas – und Platz für alle Menschen.

Dazu gehöre auch, dass junge Menschen innerorts einen Platz haben, an dem sie sich treffen können, sagt sie mit Blick auf die Neckarwiese. "Natürlich halte ich nichts von Angriffen auf Polizisten, aber nach dieser langen Coronazeit, müssen Jugendliche auch mal dort feiern dürfen" – gerade weil Kinder und Jugendliche auch diejenigen seien, die am meisten unter der Krise gelitten hätten. In diesem Zusammenhang kritisiert Krämer auch, dass keinen konkreten Plan für den Schulbeginn gibt. "Ich kann verstehen, dass kein Lockdown mehr gewollt ist. Aber wir müssen darauf achten, dass die Krankenhäuser nicht voll werden." Und sie plädiert für mehr niederschwellige Impfangebote. "Es wurde viel gespottet über die Currywurst zur Impfdosis." Krämer ist so etwas egal, "solange es läuft".

Auch bei der SPD läuft es gerade. Krämer motiviert das im Wahlkampf, aber es überrascht sie nicht. "Es liegen so schwierige Zeiten vor uns", sagt sie auch mit Blick auf den Klimawandel. "Und bei Olaf Scholz hat man eben das Gefühl, dass man mit ihm einen Menschen hat, der einen durch diese Zeit bringt." Was ihre eigene politische Karriere angeht, ist Krämer realistisch: "Um das Direktmandat werde ich kämpfen müssen."