Von Werner Popanda

Heidelberg-Emmertsgrund. Warmes Wetter und kühle Getränke, kurze Reden und nette Gespräche, gute Stimmung und ein schönes Lied – so lief die Einweihung des Alexander-Mitscherlich-Platzes auf dem Emmertsgrund. Für das schöne Lied sorgte die Volksliedergruppe "Sing dich froh" des Seniorenzentrums, das ab jetzt unter der Adresse "Alexander-Mitscherlich-Platz 1" residiert. Es erklang der Peter Alexander-Gassenhauer "Die kleine Kneipe", jedoch mit wie folgt verändertem Text: "Hier im Seniorenzentrum oben auf dem Berge, da fragt dich keiner, was du hast oder bist."

Vor der Festansprache hatte Rositza Bertolo vom Stadtteilmanagement die Ehrengäste begrüßt, darunter auch Alexander Mitscherlichs Sohn Matthias. Danach freute sich Oberbürgermeister Eckart Würzner über den neuen Platz, der für ihn aufgrund seiner Lage "mitten in der Eingangssituation in den wunderschönen Emmertsgrund" nicht mehr und nicht weniger ist als das "Tor zum Emmertsgrund". Dies verband das Stadtoberhaupt mit einem herzlichen Dankeschön an die vielen Helfer, die in die Platzgestaltung involviert waren.

Mitarbeiter der Stadt Heidelberg, des Stadtteilmanagements, des Seniorenzentrums und der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) sowie Mitglieder des Stadtteilvereins hatten die Platzgestaltung gemeinsam erarbeitet. Zwei große Pflanzkübel und Sitzbänke wurden aufgestellt. Die Namensfindung und Gestaltung des Platzes erfolgten in enger Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der Stadt, dem Stadtteilmanagement sowie zahlreichen Bewohnern des Emmertsgrunds. Um die Pflege der Blumenkübel kümmern sich künftig engagierte Senioren. Die kleinen Gäste der Spielstube des Kinderschutzbundes Heidelberg hatten die Holzkübel zuvor bemalt. Das Team Concierge-Service des Vereins VBI sorgte im Vorfeld dafür, die Bänke winterfest zu machen. Finanziert wurden die Sitzgelegenheiten und Blumenkübel durch die GGH und die Stadt Heidelberg sowie eine private Spende.

Bei der Namensgebung folgte der Gemeinderat einem Vorschlag aus dem Bezirksbeirat Emmertsgrund, der nach Überprüfung durch die Kommission für Straßenbenennungen von der Verwaltung übernommen worden war.

Eckhart Ribbeck, ausgewiesener Experte für Städte- und Wohnungsbau sowie Stadt- und Regionalplanung, sprach bei der Einweihung darüber, wer Mitscherlich war. Dem Arzt, Psychoanalytiker und Schriftsteller ging es darum, dass sich die Menschen in einer neuen Großsiedlung "nicht unwirtlich, sondern beheimatet fühlen", so Ribbeck. Die "Neue Heimat", die auch Großsiedlungen gebaut und für ihr Emmertsgrund-Projekt Mitscherlich ins Boot geholt hatte, plante schließlich "Verdichtung pur", sodass Mitscherlich sich als Berater letztlich zurückgezogen hatte.