Heidelberg. (rie) In Heidelberg gibt es diesen Sommer besonders viel Kultur im Freien. Denn die Kulturstiftung des Bundes fördert das Festival "Lust4Live" mit einer halben Million Euro, wie die Stadt am Mittwoch erfuhr. Zehn Tage lang – von 9. bis 18. Juli – bieten mehrere Open-Air-Bühnen ein vielfältiges Programm. Der Eintritt ist frei. Das Festival, dessen Name sich in etwa mit "Lust auf Livekultur" übersetzen lässt, wird von Stadt, Heidelberg Marketing und städtischem Theater organisiert.

Zwei große, feste Bühnen stehen während des Festivals auf öffentlichen Plätzen. Sie haben je einen eigenen künstlerischen Schwerpunkt – von Klassik über zeitgenössische Musik bis zu darstellender Kunst, Literatur und Film. Dazu kommen kleine Bühnen an anderen Orten, auf denen unabhängige Kulturveranstalter ihr eigenes Programm anbieten. Zudem gibt es eine mobile Pop-up-Bühne – eine Art "Kultur-Truck". Dieser besucht während der zehn Festivaltage mit einem breiten Angebot an Livekultur verschiedene Stadtteile.

Auf allen Bühnen treten freie Künstlerinnen und Künstler auf, und die öffentlichen und privaten Heidelberger Kultureinrichtungen steuern Beiträge bei.

In der Kommission, die das Programm kuratiert, sitzen Theater-Intendant Holger Schultze, Dramaturgin Lene Grösch, Kulturamtsleiterin Andrea Edel, Karlstorbahnhof-Chefin Cora Malik und Uschy Szott vom Haus der Jugend. Ein eigenes Programmfenster bekommt die "Künstler*innenversammlung", ein Zusammenschluss freiberuflicher Heidelberger Künstler aller Sparten.

Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson freut sich über das Geld vom Bund: "Damit können wir vielen der in Heidelberg lebenden freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren." Stadtmarketing-Chef Mathias Schiemer verspricht: "Meine Event-Mannschaft wird dafür Sorge tragen, dass die Auftretenden einen professionellen Auftritt erhalten, den sie verdient haben." Und Theater-Intendant Holger Schultze freut sich auf "ein reichhaltiges Bühnenprogramm mit vielen Mitwirkenden der Heidelberger Künstlerszene, das die Vielfalt der Kunstproduktion in Heidelberg präsentiert".