Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Auf den ersten Blick ist klar: Der Fotograf hat sein Objektiv in Richtung Bergheim ausgerichtet. So steht es auch auf der Rückseite der Postkarte, die Heinz Kehrein an die RNZ geschickt hat: "Ansicht von Bergheim", heißt es da. Der Schornstein der Stadtwerke lässt wenig Zweifel. Doch von wo fotografierte der Mann damals? Im Vordergrund sind Gärten, am rechten Bildrand Gleise zu sehen, man könnte den Fotografen durchaus in Bergheim vermuten. Tatsächlich stand er jedoch in der Weststadt: Wo hier noch kleine Bäume und Sträucher zu sehen sind, steht heute die Agentur für Arbeit, die Querstraße ist die Kaiserstraße, und am rechten Bildrand liegen zwar Schienen, direkt daneben verläuft aber die Ringstraße.

"Ich habe das Bild als 20-Jähriger gefunden", erzählt Kehrein. Er hatte damals als junger Schreiner – es müsse 1970 oder 1971 gewesen sein – in dem ehemaligen Fotogeschäft "Photo Bruckert" zu tun, wo unzählige Negative und Dias herumlagen. Sie sollten in den Müll wandern, "und deshalb habe ich ab und zu ein Dia gegen das Licht gehalten und dann eingesteckt", so Kehrein. So kam auch dieses Motiv in seinen Besitz. Er datiert die Aufnahme auf 1930.

Die Häuser an der Straße und das zurückversetzte Haus stehen heute noch. Seit 1998 residiert unter den Hausnummern 88-92 (dabei handelt es sich um das Haus in der zweiten Reihe) die Begegnungsstätte und Fachberatung für alleinstehende Wohnungslose des Sozialdiensts Katholischer Männer Heidelberg (SKM). Davor war sie in der Alten Glockengießerei in der Römerstraße zu finden. Die RNZ schrieb in einer kleinen Notiz anlässlich des Umzugs, die Bevölkerung sei eingeladen, sich neben einem Blick hinter die Kulissen über die Situation der wohnungslosen Menschen und die bestehenden Hilfsangebote in Heidelberg zu informieren. Nach dem Tod des ehemaligen Vorsitzenden des SKM, Karl Klotz, wurde die Begegnungsstätte nach ihm benannt: Karl-Klotz-Haus.

Und wer residierte früher dort? Ein Blick in das "Stadtbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden Siedlungen für das Jahr 1930" verrät: Unter den Hausnummern 88-92 – heute SKM – ist die "Brauereigesellschaft vorm. G. Moninger (in Karlsruhe)" gelistet. Außerdem hatte der Schmiedemeister Emil Weingartner dort seine "Werkstätte". Links nebenan, im Haus Nummer 94, mit den vier spitzen Gauben, befand sich die "Kolonialwarenhandlung" von Wilhelm Müller, sonst lebten dort etwa ein Werkstattvorsteher a.D., ein Zugführer und Güterinspektor. Die Kaiserstraße hinunter lag nämlich direkt der Güterbahnhof. Die Schienen auf der rechten Bildseite führten damals noch zum alten Hauptbahnhof in der heutigen Kurfürsten-Anlage und wurden später entfernt. Nun fährt hier seit 2006 in der Mitte der vierspurigen Straße die Straßenbahn in Richtung des Römerkreises.

Die meisten Gebäude im Eck Ring-, Kaiser- und Belfortstraße und damals "Am Güterbahnhof" haben nicht bis heute überlebt. Hinter die Grundstücke an der Kaiserstraße wurde später der "Handelshof" – später umbenannt in Kaufland – gebaut, außerdem große Bauten, teilweise in Terrassenform mit Wohnungen, Geschäften und Büros. An der Ringstraße ist heute außerdem eine Tankstelle.

Der Blick des Fotografen von damals ist heute versperrt. Seit 1952 steht dort, wo jetzt noch Grün zu sehen ist, das Arbeitsamt. In einem kleinen Artikel am 24. März jenes Jahres berichtet "Stadtrat und Oberregierungsrat Bühler", damals Vorsitzender des Arbeitsamts Heidelberg, dass das Richtfest kurz bevorstehe. Am Schluss heißt es: "Mit der Vollendung des neuen Arbeitsamtes wird auch das endlose Schlangestehen der Arbeitslosen bei der Auszahlung von Unterstützungsgeldern ein Ende finden." Das Gebäude in der Bergheimer Straße 69 war zu klein und wurde dem Versorgungsamt übergeben – heute residiert hier das Bürgeramt Mitte.