Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist das zweite Schuljahr, das unter Pandemiebedingungen beginnt, wenn auch – zumindest für die weiterführenden Schulen – unter anderen Voraussetzungen als 2020. Viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sind inzwischen geimpft, das Testen ist Routine geworden.

Andererseits sind die steigenden Infektionszahlen keine guten Voraussetzungen für ein Schuljahr im durchgehenden Präsenzunterricht. Die RNZ hat bei Schulleiterinnen und -leitern der weiterführenden Schulen nachgefragt, wie sie sich gewappnet fühlen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Infektionen zu verhindern, und was sie sich für dieses Schuljahr wünschen.

> Maßnahmen: Alle Schulen werden testen, lüften sowie auf Abstands- und Hygieneregeln achten. Einige Schulen wollen auch konkret für eine Impfung werben. "Wir empfehlen ausdrücklich den Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Deshalb stellen wir Schüler für Impftermine vom Unterricht frei", sagt Martin Döpp, Schulleiter der Elisabeth-von-Thadden-Schule. Auch die Internationale Gesamtschule stellt Schüler für einen Impftermin vom Unterricht frei. An der Julius-Springer-Schule wird noch im September in unmittelbarer Nähe der Schule eine Impfaktion durchgeführt.

> Lüften: An den meisten Schulen lassen sich die Klassenräume gut lüften. Dort wo das nicht der Fall ist, wurden teilweise bereits Luftfilter eingebaut oder es wird nachgerüstet – beispielsweise an der Elisabeth-von-Thadden-Schule und an den St.-Raphael-Schulen. Nicht optimal ist die Situation am Helmholtz-Gymnasium – dort lassen sich in einigen Räumen keine Fenster öffnen. "Die Stadt Heidelberg hat im letzten Frühjahr die ersten Fenster repariert. Leider sind diese Arbeiten nicht weitergeführt worden", berichtet Schulleiterin Verena Mechelk.

> Testen: An allen Schulen wird regelmäßig getestet. Schüler, die geimpft oder genesen sind, werden voraussichtlich von der Testpflicht ausgenommen. Ausreichend Tests sind an den meisten Schulen schon aktuell vorhanden. Stefan Klinga, Rektor der Johannes-Kepler-Realschule, sagt allerdings: "Da es jetzt neue Testbedingungen gibt, laut denen das Personal täglich und die Schülerschaft dreimal pro Woche getestet werden muss, steigt der Bedarf enorm. Ob auf die Änderung zeitnah reagiert werden kann, werden wir sehen."

> Erwartungen: Jutta Köhler, Schulleiterin der Marie-Baum-Schule, geht davon aus, "dass wir ein gutes, fast normales Schuljahr haben werden". Steffen Englert, Schulleiter der St.-Raphael-Schulen, betont, dass "alles Menschenmögliche" unternommen wurde, um das Schuljahr so sicher wie möglich zu planen. Einem "normales Schuljahr" sieht er gleichwohl nicht entgegen, allerdings seien die Voraussetzungen andere als im vergangenen Jahr. "Deswegen gehe ich mit einem guten, gestärkten Gefühl in das neue Schuljahr."

Uli Richard Liebler, Oberstudiendirektor der Julius-Springer-Schule, sieht sich gut vorbereitet – auch auf eventuellen Fernunterricht: "Unsere Schule verfügt über eine gute technische Ausstattung, und die Lehrkräfte haben sich fortgebildet." Stefan Klinga von der Kepler-Realschule macht sich dagegen Sorgen. "Ehrlich gesagt gehe ich mit einem mulmigen Gefühl in das neue Jahr. Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen dringend Kontinuität und verlässliche soziale Kontakte in Präsenz."

Er befürchtet durch die steigenden Infektionszahlen Änderungen in der Corona-Verordnung und damit Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Auch Roland Maier, Leiter der Internationalen Gesamtschule, geht mit gemischten Gefühlen in das neue Jahr: "Es wird immer deutlicher, dass die Impfung ein nützlicher Baustein bei der Pandemiebekämpfung, aber kein Allheilmittel ist. Vor diesem Hintergrund droht die Pandemie zum Dauerzustand zu werden."

> Wünsche: "So viel Normalität wie möglich aufgrund einer hohen Impfrate unter den Schülern – und dass Reisen ins Ausland wieder durchgeführt werden können", das wünscht sich Martin Döpp. Auch Stefan Klinga sehnt sich nach Normalität: "Ich wünsche mir, dass wir uns auf den Unterricht konzentrieren können und genug Zeit haben, das soziale Miteinander zu fördern." Uli Richard Liebler hofft ebenfalls, dass sich "der Schulbetrieb wieder normalisiert und dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen".

Jutta Köhler wünscht sich "Unterricht mit immunisierten Lehrkräften und Schülern ohne Masken". Verena Mechelk wäre glücklich darüber, ihre Schule ohne Pandemie-Bedingungen erleben zu dürfen: "So ein Schuljahr kenne ich als Schulleiterin noch nicht. Dankbar wäre ich unter realistischer Betrachtung schon für eine Schulzeit, die uns nicht in Fernlernphasen zwingt." Steffen Englert sagt: "Mein größter Wunsch ist es, dass der Präsenzunterricht in ganzen Gruppen aufrechterhalten werden kann, denn es hat sich gezeigt, dass Schule weit mehr als nur die Vermittlung von Wissen ist." Und Roland Maier hofft, "dass die Kinder und Jugendlichen wieder mehr Unbeschwertheit erleben dürfen".