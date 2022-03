Heidelberg. RNZ. Das zehnte Heidelberger Bürgerfest steigt am Sonntag, 20. März, im und um den SNP Dome an der Speyerer Straße. Los geht es um 11.15 Uhr mit einem gemeinsamen Einzug von Oberbürgermeister Eckart Würzner, dem Perkeo-Fanfarenzug sowie Heidelberger Sportlerinnen und Sportlern. Anschließend hält der Oberbürgermeister im SNP Dome seine Bürgerfest-Ansprache.

Der Eintritt zum Bürgerfest ist frei. Für den Zugang gilt die 3G-Regel – Zutritt hat also nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, wobei das Testergebnis nicht älter als 24 Stunden sein darf. Es gilt die Maskenpflicht, eine FFP2-Maske wird empfohlen. Laut Stadt trägt zum Infektionsschutz bei, dass viele Programmpunkte im Freien stattfinden werden. Zudem ist der SNP Dome mit einer modernen Lüftungsanlage ausgestattet.

Hintergrund Innenbereich > 11.15 Uhr: Musikalischer Auftakt mit dem Perkeo-Fanfarenzug > 11.30 Uhr: Begrüßung und Ansprache von [+] Lesen Sie mehr Innenbereich > 11.15 Uhr: Musikalischer Auftakt mit dem Perkeo-Fanfarenzug > 11.30 Uhr: Begrüßung und Ansprache von Oberbürgermeister Eckart Würzner > 12.30 Uhr: Gesangsdarbietung der Chorgemeinschaft Eintracht Sängerbund > 13 Uhr: Tanzaufführung von Tänzerinnen und Tänzern aus dem Haus der Jugend > 13.30 Uhr: Auftritt der Bigband der Musik- und Singschule > 14.15 Uhr: Vorführung der Kampfsportgruppe des Polizeisportvereins > 14.45 Uhr: Tanzaufführung des Tanzstudios Jump, TSG Heidelberg-Rohrbach > 15.15 Uhr: Turndarbietung der "Turn-Tiger", KTG Heidelberg > 15.30 Uhr: Gesangsdarbietung Moko / Afrikachöre Heidelberg > 16 Uhr: Auftritt der SRH-Bigband > 16.45 Uhr: Akrobatik der "Obsidians Cheerleader", USC Heidelberg > 17 Uhr: Verabschiedung mit OB Würzner Es moderiert Steffen Wörner, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Außenbereich > 14 Uhr: Musik von den Heidelberg & District Pipes and Drums > 15 Uhr: Aufspiel des Fanfarenzugs Hendsemer Herolde

[-] Weniger anzeigen

Vereine, Ämter, Initiativen und viele mehr präsentieren sich: Zahlreiche Vereine, Initiativen, Parteien sowie städtische Ämter und Tochtergesellschaften stellen auf dem Bürgerfest ihre Angebote vor. Auch die RNZ präsentiert ihr vielseitiges Leistungsspektrum an einem eigenen Stand. Dazu gibt es viele Stationen zum Mitmachen – zum Beispiel ein Bewegungsangebot vom Turnerbund Rohrbach und das "Bib Lab" der Stadtbücherei. In einem Zelt werden zudem Vorträge und Präsentationen zu aktuellen Themen angeboten – von Klimaschutz bis Konversion. Es gibt Cabriobus-Touren über den Heidelberg Innovation Park (Hip), eine Spendenaktion des DRK-Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg zugunsten der Geflüchteten aus der Ukraine und Führungen zur Barrierefreiheit im SNP Dome um 13.30 Uhr und 16 Uhr.

Experten halten Fachvorträge im Business Development Center: In Sichtweite des SNP Dome liegt das Business Development Center als Teil des Hip. Dort werden sich Start-ups und Heidelberger Unternehmen vorstellen. Zudem werden Vorträge und Präsentationen zu aktuellen Themen angeboten: Um 14.30 Uhr etwa spricht Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain über Schwerpunkte der Mobilitätsstrategie, Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck referiert um 15.30 Uhr zum Thema Wohnen in Heidelberg.

Programm für die Kleinsten: Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands – entsprechend gibt es beim Bürgerfest auch ein Kinderprogramm im Kinderzelt und im Freien. Mit dabei sind unter anderem der Fahrzeugparcours von der Feuerwehr und den Stadtwerken, das Spielmobil des Kulturfensters, viele Spiel- und Bastelangebote der Jugendzentren Holzwurm und Emmertsgrund sowie ein Karussell der Schaustellerfamilie Kräher. Zudem zeigen Artistinnen und Artisten vom Circus Peperoni ihr Können.

Seit fast einem Jahr ist der SNP Dome in Betrieb. Dort steigt am Sonntag das Bürgerfest. Foto: GGH/Buck

Für Speis und Trank ist gesorgt: Ob vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, ob international oder kurpfälzisch – beim Bürgerfest werden alle satt. Auch bei den Getränken gibt es eine reichhaltige Auswahl: vom lokalen Weingut bis zur feinen Kaffeerösterei sind viele Anbieter vor Ort.

So kommt man zum Bürgerfest: Die Stadt empfiehlt, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahrrad zum Fest anzureisen. Zudem gibt es kostenlose Shuttlebusse aus vielen Stadtteilen zum Veranstaltungsgelände. Die Shuttlebusse fahren von 9 bis 19 Uhr im 15-Minuten-Takt: An der Veranstaltungsfläche selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Parken kann man am Messplatz Kirchheim, wo auch eine Straßenbahnhaltestelle ist. Daneben gibt es Parkplätze auf dem Airfield mit Anbindung an den Shuttleservice.