Heidelberg. (ani) Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung mit großer Mehrheit der Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte bis maximal eine Million Euro zugestimmt. Bis zur Hälfte dieser Summe könnte allerdings vom Land Baden-Württemberg zurückerstattet werden, das die Anschaffung von mobilen Luftfiltern für Schulen und Kindergärten mit insgesamt 70 Millionen Euro fördert.

Die mobilen Luftfilter sollen zusätzlich zu den bereits existierenden Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften der Räume das Infektionsrisiko senken und den Präsenzunterricht an den Schulen weitestgehend sichern.

Um den genauen Bedarf an Luftfiltern zu ermitteln, hatte die Stadt noch in den Sommerferien eine Anfrage bei den Schulleitungen gestartet. Demnach werden von den Schulen, die Luftfilter einsetzen möchten, Geräte für rund 190 Räume benötigt. FDP-Stadtrat Karl Breer gab noch einen Tipp für die Anschaffung: Mittlerweile gebe es Geräte eines Schweizer Herstellers, die nur etwa ein Viertel dessen kosten, was herkömmliche Luftfilteranlagen kosten.