Noch gibt es nördlich und südlich der westlichen Rheinstraße vor allem Baustellen. Doch in den nächsten Jahren soll aus dem Bereich die „neue Mitte“ der Südstadt werden. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Es soll die "neue Mitte" der Südstadt werden: Wenn die ehemaligen Kasernenflächen "zivilisiert" und zu Wohngebieten umgebaut wurden und mit dem "Anderen Park" dort eine große Grünfläche entstanden ist, soll sich rund um die westliche Rheinstraße das Leben abspielen. Im Süden kann man in den Park, im Norden soll, so die Pläne der Stadtverwaltung, ein Fußgängerbereich mit einer Breite von etwa 13 Metern mit Sitzgelegenheiten entstehen, gegenüber kann man im großen Supermarkt einkaufen.

Deshalb soll auch der Verkehr in dem Gebiet sicher gestaltet werden. Die Stadtverwaltung plant eine Tempo-30-Zone sowie Mittelstreifen auf der Fahrbahn, damit die Fußgänger dort sicher queren können. Doch den Bezirksbeiräten in der Südstadt geht das alles nicht weit genug. Deshalb wird bei der Sitzung des Konversionsausschusses heute um 17.30 Uhr im Rathaus auch eine Bezirksbeirätin aus dem Stadtteil dabei sein – und für eine etwas radikalere Idee werben. "Wir wollen die Straße eher in einen Platz umdeuten", sagte Andrea Baisch (Grüne) bei der letzten Sitzung des Bezirksbeirates. Und dazu solle dort natürlich auch Schrittgeschwindigkeit gelten.

Eben diesen Vorschlag hatte die Verwaltung eigentlich verworfen: "Was Sie sich wünschen, ist nicht möglich", sagte eine Vertreterin des städtischen Verkehrsmanagements den Stadtteilvertretern. Für eine solche Reduzierung der Geschwindigkeit fehle schlichtweg die juristische Grundlage: "Es ist verkehrsrechtlich nicht möglich."

Doch die Räte – und allen voran Baisch – wollen das nicht hinnehmen. Denn die Grünen-Bezirksbeirätin arbeitet bei der Schwetzinger Stadtverwaltung – und in der Nachbarstadt hat man vor einigen Jahren erfolgreich den Schlossplatz von der Straße zur "Piazza" umgewandelt: Dort gilt Schrittgeschwindigkeit und es herrscht eine Platzatmosphäre – "obwohl noch immer täglich 8000 bis 9000 Autos und Busse durchfahren", so Baisch.

Schwetzingen habe das damals als Modellprojekt beim Land beantragt – Jahre später gab es den Staatspreis dafür. "Die Schwetzinger lieben diesen Platz", betonte die Rätin. "Wenn man das wirklich möchte, kann man das auch umsetzen. Mit dem ständigen Verweis auf die Straßenverkehrsordnung will ich mich einfach nicht mehr zufrieden geben." Stattdessen vermittele sie gerne Gespräche mit dem Baumeister der Nachbarstadt: "Der wird Ihnen erklären, wie das geht", sagte sie in Richtung Stadtverwaltung.