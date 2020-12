Heidelberg. (pol/mare) Seit Oktober verzeichnet die Polizei vermehrt Wohnungseinbrüche in der Weststadt, im Pfaffengrund und in Neuenheim/ Handschuhsheim. Wie die Polizei mitteilt, wurden seitdem 18 Einbrüche angezeigt, die alle in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr begangen wurden.

In nahezu allen Fällen stiegen die Einbrecher durch Fenster an der Gebäuderückseite, die über einen Garten oder einen Innenhof zugänglich waren, in die Wohnungen ein. Entwendet wurden Elektrogeräte, Haushaltsartikel, hochwertige Kleider sowie wertvoller Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Aufgrund der Vorgehensweise der Unbekannten ist ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen.

Ob es sich bei den unbekannten Einbrechern um einen oder mehrere Täter handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Am Freitagabend, 20. November, beobachtete eine Anwohnerin in der Bergstraße gegen 18.20 Uhr einen Mann, der sich im Innenhof des Anwesens aufhielt. Die Frau sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser flüchtete. Unmittelbar zuvor fand ein Einbruch im benachbarten Anwesen statt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

Eine andere Anwohnerin überraschte einen Einbrecher am Samstagabend, 28. November, gegen 18 Uhr im Wohnzimmer ihrer Wohnung in der Dantestraße. Allerdings konnte der Täter fliehen. Er flüchtete mit dem Diebesgut über den Balkon in den Garten. Auch hier brachte eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen keinen Erfolg.

In beiden Fällen stimmte die Beschreibung des unbekannten Täters überein: Er soll 30 bis 35 Jahre alt sein und über 1,80 Meter groß. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent, trug eine dunkle Sportjacke und eine dunkle Baseball-Kappe. Zudem hatte er einen Rucksack dabei.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und appelliert an alle Anwohnerinnen und Anwohner in den genannten Stadtteilen, achtsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, entgegengenommen.

Die Polizei kündigt an, vor Ort verstärkt Präsenz zu zeigen und so gegen die Einbruchsserie vorzugehen.