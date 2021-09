Heidelberg. (pol/rl) In ein Waffengeschäft in der Friedrich-Ebert-Anlage wurde am Wochenende eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und bogen dann die Gitterstäbe dahinter auseinander. Danach nahmen sie mehrere Schreckschusswaffen aus der Auslage und flüchteten.

Wann genau der Einbruch stattfand, ist unklar. Der Polizei zufolge soll es zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, passiert sein.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder wem solche Waffen zum Kauf angeboten wurden, sollte sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.