Heidelberg. (pol/mare) Einbrecher haben am Freitagabend 16 iPads aus der Wohnung einer Lehrerin in Neuenheim gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Die Langfinger hebelten demnach zwischen 18.45 und 22 Uhr das Schlafzimmerfenster an der Rückseite des Einfamilienhauses in der Mönchhofstraße auf und stiegen mithilfe eines Gartenstuhls in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ließen unter anderem die 16 iPad mitgehen, die die Frau in ihrer Tätigkeit als Lehrerin verwaltet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 06221/45690 melden.