Das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium am Neckar bei Heidelberg. Foto: Alex

Heidelberg. (pol/mün) In der Nacht zu Dienstag wurde in das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in der Heidelberger Altstadt eingebrochen. Bemerkt wurde das, weil der Feueralarm auslöste. Die Einbrecher hatten den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht, wie die Polizei mitteilt.

Neben der Berufsfeuerwehr wurde auch die Polizeiführerhundestaffel hinzugezogen. Anfangs bestand der Verdacht, dass die Einbrecher noch im Schulhaus sind. Doch die hatten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte schon das Weite gesucht.

Die Täter haben einen Metallpfosten aus der Verankerung gerissen und sich Zutritt zu einem Nebengebäude der Schule in der Straße Neckarstaden verschafft.

Wie hoch der Sachschaden ist, das ist noch nicht bekannt.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 melden.