Einst wohnte Friedrich Zuber in dieser Wohnung in der Mühlingstraße 16. Damals erbaut von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH wurde sie jetzt anlässlich deren 100-jährigen Jubiläums in ihren baulichen Originalzustand versetzt. Foto: Christian Buck

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Gestatten: Familie Zuber aus der Mühlingstraße 16 in Handschuhsheim. Vater Friedrich arbeitet als Kellner in der Altstadt, seine Frau Gretchen schmeißt den Haushalt und organisiert das Alltagsleben. Tochter Lotte kommt gerade in den evangelischen Kindergarten, ihr älterer Bruder Heinz in die Grundschule. Die Zubers empfangen den Besucher, der durch die breite Toreinfahrt in das Haus der "Blauen Heimat" – so genannt nach der auffallenden Fassadenfarbe der Siedlung – gekommen ist, in ihrer gemütlichen Drei-Zimmer-Erdgeschosswohnung. Wir schreiben das Jahr 1927.

Die originalgetreue Wohnung – hier die Küche – wird als Museum Einblicke in das Wohnen von vor 100 Jahren gewähren. Foto: Christian Buck

Die Szene ist zwar reine Fiktion, aber die Familie könnte es so oder so ähnlich tatsächlich gegeben haben, und die Wohnung sieht so aus, wie sie in den Zwanzigerjahren ausgesehen haben könnte. Damals erbaut von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, wurde sie jetzt anlässlich deren 100-jährigen Jubiläums aufwendig in ihren baulichen Originalzustand versetzt. Sie wird künftig als Heidelbergs neuestes Museum Einblicke in das Leben und Wohnen vor 100 Jahren gewähren und zusammen mit einer drei Häuser weiter befindlichen Dauerausstellung über die Geschichte des Wohnungsbaus in Heidelberg ein Ensemble bilden. Noch vor der Eröffnung führte GGH-Pressesprecherin Kerstin Zyber-Bayer die RNZ exklusiv durch die neuen, alten Räume.

Ein Friedrich Zuber kann tatsächlich als Erstmieter der Wohnung historisch belegt werden. Weiteres über ihn war nicht bekannt, und so haben die Museumsplaner für ihn eine Familie erfunden, um das Projekt so anschaulich wie möglich zu vermitteln. Mit viel Liebe zum Detail und dem Blick für das große Ganze entstand eine authentisch wirkende Wohnwelt der "goldenen" Zwanzigerjahre, in die ein Mensch des 21. Jahrhunderts sinnlich eintauchen kann. Da ist die gute, fast nie genutzte Biedermeier-Stube, in der das Radio der Marke "Graetz" mit der ablesbaren Skala europäischer Mittel- oder Langwellensender steht, damals topmodern. Oder der mit Holz befeuerte Herd in der Küche, der schwere gusseiserne Bohnerbesen mit Kugelgelenk, der Teppichklopfer aus Weidengeflecht. Die Möbel und Alltagsgegenstände stammen zum Teil aus dem Freilichtmuseum Beuren oder aus privatem Besitz.

Ausstellung zur GGH-Baugeschichte Heidelberg. (ark) Eine Dauerausstellung in der Mühlingstraße 22 liefert als Teil des Museumsensembles kompakte Informationen und Hintergründe zur 100-jährigen Baugeschichte der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH). In einem ehemaligen Ladenlokal an der Ecke zur Trübnerstraße erfährt man auf Texttafeln und zwei Multimediasäulen Wissenswertes über die Anfänge der städtischen Wohnungsbaugesellschaft – die zunächst "Gemeinnützige Siedelungsgemeinschaft Atzelhof" hieß – und ihre Weiterentwicklung bis in die heutige Zeit, mit Projekten in der Bahnstadt und auf den Konversionsflächen in Kirchheim, Rohrbach und der Südstadt. Bezahlbarer, qualitätsvoller Wohnraum und ein lebenswertes Wohnumfeld: Das waren seit ihrer Gründung die Vorgaben für die Bautätigkeit der GGH. Noch vor dem 1928 fertig gestellten Atzelhof wurde in einer "Schnellbaustelle" innerhalb weniger Monate die "Blaue Heimat" errichtet, die 1926/27 bezugsfertig wurde und zu der die Museumswohnung gehört.

Für damalige Verhältnisse lebten die Zubers modern, verfügten sogar über ein Badezimmer mit Warmwasser-Boiler und WC. In der Wohnküche, dem zentralen Aufenthaltsort, hängt in einem Zeitungshalter an der Wand die Ausgabe der "Heidelberger Neuesten Nachrichten" vom 23. Mai 1927 (Aufmacher: "Lindberghs Flug über den Ozean – 33 1/2 Flugstunden"), in der das Ehepaar auch das Kinoprogramm fand: Beide gingen gerne in den "Tanzsaal Bachlenz" in der Mühltalstraße (heute das Haus des Heidelberger Judo Clubs), wo regelmäßig Filme gezeigt wurden. In einem Vertiko bewahren Heinz und Lotte ihre einfachen, meist aus Holz gefertigten Spielsachen auf, mehr kann sich die Familie nicht leisten.

Die Wohnung ist ein Museum, in dem Anfassen ausdrücklich erwünscht ist: In Möbeln und Gegenständen verstecken sich über 20 "History-Points", die Hintergrundinformationen zu den Lebensverhältnissen der damaligen Zeit geben. Beim Betreten der einzelnen Zimmer lösen Bewegungsmelder ein Audiosystem aus, das fiktive Gespräche der Familie wiedergibt, aufgenommen von Mitgliedern des Heidelberger Theaters. Und sogar die Nasen der Besucher werden an bestimmten Stationen der Ausstellung durch Duftsteine angeregt – hier riecht es nach Lavendel, dort nach frisch gebackenem Marmorkuchen oder frisch aufgebrühtem Kaffee. Eine umfassende sinnliche Erfahrung.

Info: Die Museumswohnung der GGH in der Mühlingstraße 16 sowie die Dauerausstellung in der Mühlingstraße 22 können an jedem zweiten Sonntag im Monat sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Auf Anfrage sind Gruppenbesuche möglich. Die offizielle Eröffnung mit Festzelt findet am Mittwoch, 22. September, ab 15 Uhr im Innenhof der "Blauen Heimat" (Zugang Mühlingstraße 16) statt. Erster Museumstag ist der 28. September.