Von Karla Sommer

Heidelberg. Das Konzept gefiel und das Wetter passte – zumindest am Samstag. Auf dem Fest "Sommer am Fluss", wofür die B 37 für den Verkehr gesperrt war, tummelten sich nahe der Alten Brücke Tausende von Feierwilligen. Lange Schlangen mussten sie in Kauf nehmen, sowohl vor dem Einlass an den abgesperrten Veranstaltungsbereichen als auch an den Getränkeständen. Enttäuscht kehrte eine junge Frau vom Neckarorte-Stand zurück – mit einem leeren Becher in der Hand. "Eine Stunde Wartezeit," klagte sie. Dabei hätte sie gerne noch einen zweiten "Touch down" gehabt. Ihr Freund schien unterdessen am Bierstand verschollen, wo die Schlange auch nicht kürzer war.

"Sommer am Fluss" in Heidelberg 2021 - die Fotogalerie









































































So begnügte man sich am Abend erst einmal mit der Livemusik der Mannheimer Band um Silke Hauck, deren Jazz, Soul- und Pop-Gesang schnell den ungestillten Durst vergessen ließ. Über die langen Wartezeiten sahen die Besucher großzügig hinweg. Katja Oszipok etwa war extra aus Mannheim gekommen, da sie die Feste in der Altstadt liebt. Ebenso das Ehepaar Sonja und Michael Wiesenbach aus Weinheim. "Bei uns ist es zwar auch sehr schön", erzählten sie, "aber so eine Veranstaltung am Neckar, die hat schon was." Sie waren froh, den Ausflug an den Neckar unternommen zu haben. "Wir lieben Heidelberg", sagen sie und hoben lachend ihren "Touch down"-Cocktail. Neben ihnen saß ein älteres Paar, das intensiv in ihren mitgebrachten Büchern las. Auch das ging an diesem Tag direkt am Neckar.

Ein zweiter Bereich an der Heuscheuer sprach dagegen vorwiegend junge Leute an, doch auch ein paar ältere verfielen den wummernden Beats der Elektromusik. Dafür sorgten mehrere DJ’s bis in die Nacht hinein. Einen Steinwurf davon entfernt gab es Kinderprogramm am Krahnenplatz (siehe Artikel unten), somit waren eigentlich alle Altersstufen abgedeckt. Viele Familien flanierten auf dem abgesperrten Teilbereich der B 37, aber auch in den Nebengassen der Altstadt.

Für sie und die anderen Besucher waren die zwei "Sommer am Fluss"-Tage, die "Heidelberg Marketing" auf die Beine gestellt hatte, ein willkommener Anlass, die Innenstadt zu besuchen, zumal am Samstag die Geschäfte geöffnet waren und man das Unterhaltungsangebot mit einem Einkauf verbinden konnte. Wer danach keine Lust oder nicht die erforderlichen 3G-Nachweise hatte, um sich in die Schlangen einzureihen, der konnte bequem am Rande stehen, sitzen oder hocken und so an dem bunten Treiben teilnehmen und das Musikangebot, das von vormittags bis abends wechselte, genießen.

Laut genug war es, um dem Bühnenprogramm etwa auch in der Steingasse zuzuhören. Die war bis zum letzten Außenplatz gefüllt, und auch andere Gaststätten hatten wohl noch den letzten Stuhl aus ihrem Keller hervorgeholt. "Die Altstadt hat ihr Flair wieder," kommentierte Kathrin Scherer am Samstag ihren Besuch des Sommerfestes.

Die Fortsetzung am Sonntag war dann trotz des Regenwetters noch einmal recht gut besucht. Schließlich spielten die "Red Hot Dixie Devils" zum Auftakt, um dann die Bühne an der Alten Brücke für Ingrid Schwarz & Band freizumachen. Auch an der Heuscheuer gab es wieder auf die Ohren und für die Beine – zum Beispiel mit Radio Bergheim und dem "Fingerhut Kollektiv". Um 18 Uhr war dann für alle Schluss – nicht jedoch für Mathias Schiemer von "Heidelberg Marketing", der noch mit aufräumen musste und dennoch bester Laune war. "Das Fest war der Hammer", kommentierte er. Am Samstag seien 25.000 bis 30.000 Besucher da gewesen, am Sonntag hätten das Fest dem Regen zum Trotz an die 15.000 Menschen besucht. "Die Leute hatten Spaß daran, dass mal wieder etwas stattfindet", resümierte er. "Wir sind zufrieden, die Veranstaltung war ein voller Erfolg."