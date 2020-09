Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es war nur ein kleiner Rahmen, aber er war nicht minder feierlich – Manfred und Angelika Lautenschläger haben am Donnerstag den "Stifter*innenpreis der Stiftungen der Evangelischen Landeskirche in Baden und ihrer Diakonie" erhalten. Mit dem undotierten Preis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich mit ihrer Stiftung auf vorbildliche und erfolgreiche Weise in die Kirche oder in die Gesellschaft einbringen.

Lautenschläger gab in seiner kurzen Dankesrede ganz unverblümt zu, dass er zwar als 14-Jähriger kurzzeitig Missionar habe werden wollen, sich dann aber doch für Jura entschieden habe und bereits in jungen Jahren aus der Kirche ausgetreten sei: "Weil ich mit der Religion ein Problem hatte." Von einem Problem war an diesem Nachmittag allerdings nichts zu spüren und dass sich der 81-Jährige ganz unabhängig von Religion da einbringt, wo er es für gegeben hält, zeigt schon sein Engagement in der Heidelberger Stadtmission. So schloss der Gründer des Finanzdienstleisters MLP dann auch seine Rede mit den Worten: "Es ist mir eine Ehre."

Einen kleinen Blick auf die vielfältige Art und Weise, wie sich das Ehepaar Lautenschläger gesellschaftlich engagiert, warf Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in seiner Laudatio. Dabei würdigte er insbesondere den Zweck der Lautenschläger-Stiftung, die Förderung von Wissenschaft und Bildung und Erziehung sowie die Völkerverständigung. Er wies aber auch auf konkrete Projekte hin, wie den Bau von 72 Schulen in Äthiopien oder eine Begegnungsstätte für ehemalige Zwangsarbeiter in Heidelbergs Partnerstadt Simferopol auf der Krim.

"Der Segen Gottes breitet sich dort aus, wo sich Menschen begegnen", sagte Cornelius-Bundschuh, bevor er den gläsernen Preis an Angelika Lautenschläger überreichte und – "ganz unkonventionell" – den obligatorischen Blumenstrauß ihrem Mann in die Hände drückte. Torsten Sternberg von der Landeskirche Baden hatte zuvor die coronabedingt überschaubare Schar der geladenen Gäste in der Evangelischen Stiftung der Pflege Schönau in der Weststadt begrüßt. Er betonte, dass Stifterinnen und Stifter Menschen seien, die über den eigenen Horizont hinausblicken, etwas aktiv verändern wollen und sich mit ihrer Sache in hohem Maße identifizieren.

Der Heidelberger Dekan Christof Ellsiepen überraschte die Geehrten an diesem Septembernachmittag, der den Herbst erahnen ließ, mit noch ein wenig "Summertime". Für das Stück aus "Porgy and Bess" packte der musikalische Ellsiepen persönlich sein Saxofon aus. Auch er richtete danach einige Worte an das Ehepaar und die Familie Lautenschläger und sprach ihnen und allen Gästen abschließend Gottes Segen aus.