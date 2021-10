Von Robin Höltzcke

Heidelberg. 100 Kilometer in 18,5 Stunden durch die Wüste – zu Fuß. Genau das hat die leidenschaftliche Läuferin Tanja Braun vor zwei Wochen gemacht. Die 46-Jährige wollte damit auch zeigen, dass Frauen Männern in nichts nachstehen. Mit dem Extremlaufen fing sie vor knapp zwölf Jahren an. Damals durchlebte sie eine schwierige Phase: Anforderungen an sie als Frau setzten ihr so sehr zu, dass sie 2009 ein Burn-out bekam. Heute fühlt sie sich wieder kerngesund. Denn das Laufen half ihr, neue Kraft zu schöpfen und ihre Lebensqualität zurückzugewinnen.

Mittlerweile arbeitet sie als selbstständige Motivationstrainerin und lotet durch das Extremlaufen immer wieder ihre psychischen und physischen Grenzen aus. Im RNZ-Gespräch berichtet sie von ihren Erfahrungen beim Wüstenlaufen, was sie dazu bewegt und was sie damit bewirken möchte.

Frau Braun, der Extremlauf liegt nun etwas mehr als zwei Wochen zurück. Spüren sie noch etwas von den Strapazen?

Nur der Temperaturunterschied zwischen hier und Tunesien ist noch etwas ungewohnt. Körperlich und mental fühle ich mich jedoch topfit.

Tanja Braun in Tunesien. Foto: zg

Wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen, an einem Lauf in der Sahara teilzunehmen?

Die Wüstenlandschaft fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ich laufe aber auch lieber bei warmen Temperaturen als im Kalten. Für mich ist das lange Alleinsein in dieser unwirtlichen Gegend eine ganz besondere Erfahrung, da ich mich mit mir selbst und mit meiner Umgebung auseinandersetzen muss, ohne jegliche Ablenkung von außen. Ein arabisches Sprichwort besagt: Wer in die Wüste geht, kommt nicht als derselbe zurück. Das kann ich nur bestätigen. Gerade bei so einem Lauf spüre ich, wie klein man im Vergleich zur Erde ist und wie gnadenlos die Natur sein kann. Außerdem habe ich mir diesen Lauf gezielt ausgesucht, da Frauen und Männer das gleiche Preisgeld erhalten. Und diese Gleichstellung der Geschlechter ist mir besonders wichtig.

Bei der Sahara denkt man an heiße Tage und kalte Nächte. Wie waren denn die Bedingungen bei diesem Lauf?

Mit etwa 20 Grad Celsius in der Nacht war es deutlich wärmer als beim 83-Kilometer-Lauf in Saudi-Arabien im Jahr 2020. Dennoch war der Wind so stark, dass ich schnell ausgekühlt war. Leider bin ich einmal etwas vom Weg abgekommen, weil das GPS-Signal verloren ging. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, und ich musste warten, bis ich zwei andere Läufer traf, um den Weg wiederzufinden.

Wie bewältigt man so eine Strecke?

Es kommt irgendwann der Punkt, an dem der Geist versucht, Ausreden zu finden, um nicht weiterzulaufen. Es gibt verschiedene psychische und physische Etappen bei so einem Lauf. Manchmal denke ich einfach an gar nichts, und dann geht mir wieder unheimlich viel durch den Kopf. Hauptsache, nicht an die körperlichen Strapazen denken. Natürlich mache ich an den Versorgungsstationen eine kleine Pause, aber ich fahre nie ganz runter. Manche Teilnehmer legen sich sogar hin. Das ist nichts für mich. Vor allem benötige ich viele Elektrolyte und Kohlenhydrate. Die trockene Hitze gibt einem das Gefühl, nicht zu schwitzen, was sehr gefährlich sein kann. Bis jetzt war das meine größte Herausforderung.

Sie sind jetzt 46 Jahre alt. Spüren Sie, dass Ihr Körper so langsam nachlässt?

Bis jetzt habe ich noch nicht meine Grenzen erreicht. Natürlich fühlt man sich erschöpft und müde nach so einem Lauf, jedoch habe ich bis jetzt keine Gelenkschmerzen oder Ähnliches. Trotzdem höre ich sehr gut auf meinen Körper. Solange ich in Bewegung bin, geht es mir gut. Und wenn mein Körper mit der Zeit nachlässt, dann passe ich meine Leistungen an. Viele Menschen denken von mir, dass ich wieder auf ein Burn-out zusteuere. Ganz im Gegenteil. Das Laufen und die Einhaltung meiner Pausen geben mir unheimlich viel Energie.

Wollen Sie sich denn noch weiter steigern?

Ich möchte im Iran sehr gerne noch einmal von Teheran nach Schiras laufen, aber ich weiß noch nicht, wann ich das machen werde. Auch die Wüste Nefud in Saudi-Arabien zu belaufen, ist einer meiner Träume.

Wie bereiten Sie sich auf solche Strapazen vor?

Einen Marathon zu laufen, gehört zu meiner Trainingsroutine. Das Allerwichtigste, was viele vernachlässigen, ist die Einhaltung aktiver Pausen. Mit aktiver Pause meine ich, dass man sich bewusst keinem mentalen und körperlichen Stress aussetzt. Die Regenerationsphasen sind für mich genauso bedeutend wie die Trainingseinheiten.

Wollten Sie mit der Teilnahme an diesem Extremlauf etwas bewirken?

Bevor mein Burn-out diagnostiziert wurde, habe ich probiert, einem falschen Idealbild einer Frau als erfolgreiche, gut aussehende und belastbare Mutter gerecht zu werden. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Ich litt darunter und möchte jetzt zeigen, dass eine Frau ihre Träume und Ideale verwirklichen kann. Global gesehen, aber auch in Deutschland, haben Frauen immer noch eine zweitrangige Position – und das möchte ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, ändern.