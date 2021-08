Mit einem Konzert des Rappers Samy Deluxe feierte Metropolink im letzten Jahr seinen Abschluss. In diesem Jahr bietet das Festival gleich acht Zugaben in Form von Konzerten. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (ani) Eigentlich ist das Metropolink-Festival längst vorbei – doch dank der "Overdose"-Konzerte (deutsch: Überdosis) lebt es ab diesem Donnerstag noch ein letztes Mal für dieses Jahr auf. Bis Sonntag gibt es dann noch einmal insgesamt vier Konzerte auf dem Festivalgelände in Patrick-Henry-Village (PHV) – und auch Führungen in "Metropolink’s Commissary" sind noch möglich. Dort werden die Arbeiten von 13 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die dort teilweise schon in den letzten Jahren großformatige Wände bemalt haben.

Festivalleiter Pascal Baumgärtner sagt: "Die Nachfrage nach den Touren durch die Commissary ist total groß. Am Eröffnungswochenende haben wir Touren bis 1 Uhr nachts angeboten." Wer noch nicht dabei war, hat nun noch einmal die Möglichkeit. Gut 6500 Menschen, schätzt Baumgärtner, hätten dieses Jahr bislang das Festival besucht. Längst hat das überregionales Interesse geweckt. Die Tagesschau zeigte zur Eröffnung von "Metropolink" einen fast zweiminütigen Beitrag zur Prime Time – "da war ich erst einmal platt", sagt Baumgärtner. Auch das diene dem übergeordneten Zweck, den Baumgärtner seit jeher mit "Metropo-link" verfolgt: "Das Bild von Heidelberg aufbrechen, dass es hier nur um Romantik, das Schloss, die Alte Brücke geht", sagt er. Beim Festival wolle er ein ganz anderes Bild Heidelbergs zeigen, um auch zu demonstrieren: "Hier passiert noch viel mehr."

Und weil das ganze Jahr über – coronabedingt – so wenig Live-Musik stattgefunden habe, haben sich Baumgärtner und sein Team entschieden, zusätzlich zum Festival noch eins drauf zu setzen. Am Donnerstag, 19. August, spielt DJ Palms Trax (ab 18 Uhr) ein exklusives dreistündiges Set, am Freitag, 20. August, gibt es Rap mit Lugatti & 9ine, Lgoony, Ahzumjot, Dexter und Cashmiri (Einlass ab 17 Uhr), am Freitag, 21. August, geben Carsten Meyer und Lucas Kochbeck (Einlass ab 19 Uhr) in Kooperation mit dem Karlstorbahnhof Techno, Schlager und Boogie Woogie auf Tasteninstrumenten und mit Schlag-Zeug-Begleitung zum Besten – und am Sonntag, 22. August, folgt schließlich Baumgärtners Höhepunkt: "Classic(al) Night Club" (ab 18 Uhr) mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Klassik in PHV: Das habe er schon lange machen wollen. Jetzt ist es soweit. Tickets für alle Konzerte gibt es im Internet.