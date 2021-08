Heidelberg (bms). Für das Energiekonzept der Bahnstadt ist der Bau von Kälteanlagen eine intelligente Ergänzung: Denn Kälteenergie wird vor allem dann gebraucht, wenn es draußen heiß ist. Einfach gesagt: So eine Kälteanlage funktioniert wie ein Kühlschrank und ist das Gegenteil von Fernwärme. "Viel Herzblut" habe man in das neue Projekt in der Einsteinstraße in Nachbarschaft zum neuen Konferenzzentrum gesteckt, erklärten Carsten Hindenburg und Georg Stier von den Stadtwerken beim Rundgang in der Bahnstadt mit Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Die Erdarbeiten starten Mitte August, der Betrieb der Kältezentrale soll im Frühjahr 2022 beginnen.

Die Anlage mit einer Leistung von sechs Megawatt (MW) im Grundausbau und etwa neun MW im Endausbau wird laut Hindenburg in modularer Containerbauweise errichtet – was die Kosten senken soll, wie es hieß. Zentraler Bestandteil der Kältezentrale seien höchsteffiziente Kältemaschinen und insgesamt fast 500 Kubikmeter Kältespeicher. Der Betrieb erfolge klimaschonend. "Das gesamte Gebäude wird mit anthrazit-farbigen Photovoltaikmodulen eingehüllt", erklärte der Stadtwerke-Mitarbeiter. Die Photovoltaikanlage werde an der Tragwerkshülle mit einer Leistung von 130 Kilowatt installiert: "Das wird ein Vorzeigeobjekt." Der dort erzeugte Strom könne dann zu hundert Prozent vor Ort genutzt werden. Die Kältezentrale wird zuerst die Gebäude des Europaplatzes sowie das Kongresszentrum mit Kälteenergie versorgen.

Ein kleines Gebäude wird es nicht sein: Insgesamt ragt die Kältezentrale 17,50 Meter in die Höhe, die Länge liegt bei 35 Metern, die Breite bei 13 Metern. "Das Gebäude ist von der Anmutung passend zur Bahnstadt und zum Kongresszentrum", sagte Baubürgermeister Odszuck. Ihm gefällt: "Man sieht nicht, was drin ist. Nämlich Energie."

Aktuell wird im an die Bahnstadt angrenzenden Heidelberg Innovation Park eine weitere große Kältezentrale mit insgesamt rund zwölf Megawatt Kälteleistung errichtet. Auch dort setzen die Stadtwerke auf Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung plus Kältespeicher und Photovoltaikanlage.