Heidelberg. (bec) Auf dem Heidelberger Bergfriedhof steht ein wenig versteckt in einem kleinen Gehölz ein imposantes Grabmal. Der rote Sandstein ist grün von Moos, man kann den Namen darauf entziffern, wenn man nah herantritt: Keith Alexander Jackson, Baronet. "Vor ein paar Jahren konnte man die Schrift noch besser lesen", erinnert sich Christa Morgenstern, die auf dem Weg zum Grab ihres Mannes hier vorbeikommt. Die Leserin hat die RNZ auf den Stein aufmerksam gemacht. Ein Grab gibt es nicht mehr. Denn der Baronet wurde vor fast zwei Jahrhunderten auf dem alten St.-Anna-Kirchhof in der Plöck beigesetzt. Als der Friedhof aufgelöst wurde, hat man sein Grabmal zusammen mit einigen anderen auf den neuen Bergfriedhof gebracht.

In London war Jackson 1798 zur Welt gekommen. Als Offizier nahm er ab 1839 am ersten der drei Anglo-Afghanischen Kriegen teil, in denen die Briten ebenso unterlagen wie die fremden Mächte nach ihnen. Ein Rätsel bleibt aber bislang, was den Lebensweg des Baronets in die badische Provinz, vermutlich nach Schlierbach, geführt hat. So viel ist sicher: Er starb 1843 im Alter von 45 Jahren in Heidelberg, möglicherweise an den Folgen eines Unfalls in Kabul.

Das Stadtarchiv bewahrt die Urkunde über den Erwerb des Kaufgrabes auf, ansonsten ist die Quellenlage dürftig. Deshalb wendet sich die RNZ jetzt an ihre Leserinnen und Leser: Vielleicht weiß jemand mehr über sein Schicksal. Die Erinnerung an Jackson bewahrt sein eindrucksvolles Buch "Views in Affghaunistaun" (circa 1840), das gelegentlich bei Auktionen angeboten wird. Darin zeichnet er in Worten und mit fantastisch anmutenden Lithografien ein Bild des fernen und fremden Landes. Vielleicht findet sich ja noch ein Exemplar in einem Bücherregal oder in einer Kiste auf dem Speicher; es wäre ein kleiner Schatz: Bei Auktionen wurden schon 1000 bis über 5000 Pfund erzielt. Informationen entweder per E-Mail an stadtredaktion@rnz.de oder unter Telefon 06221 / 5195607.

Info: Vom Haupteingang des Bergfriedhofs an der Rohrbacher Straße führt der Hauptweg zum Krematorium. An der zweiten Abzweigung links geht es ein paar Treppen hinunter zu einem kleinen Gehölz von Taxus-Bäumen. Darin steht der Grabstein.