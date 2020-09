Heidelberg. (shy) In eine äußert missliche Lage hatte sich am vergangenen Freitag ein Eichhörnchen in der Zeppelinstraße in Handschuhsheim gebracht. Es steckte mit dem Köpfchen in einem Gitter fest und kam weder vor noch zurück. Anwohner entdeckten den kleinen Unglücksraben gegen Mittag und riefen die Berufstierrettung Rhein-Neckar an.

Michael Sehr kam prompt und befreite den Nager mit einem Seitenschneider aus dem Gitter. Anschließend verbrachte das Eichhörnchen noch eine Nacht in einer Auffangstation. "Es geht ihm gut, am nächsten Tag wurde es wieder freigelassen", sagte Sehr auf RNZ-Nachfrage.