Heidelberg. (dns) Die Angeklagte zeigte sich bei der Verhandlung am Amtsgericht von Beginn an reumütig und gestand alles: Sie hatte in ihrer Zeit als Vorsitzende der Verfassten Studierenschaft (VS) der Uni Heidelberg und als Finanzbeauftragte ihrer Fachschaft insgesamt 3786,90 Euro veruntreut. Dazu hatte sie sich Vorschüsse geben lassen, die sie anschließend jedoch nicht, wie eigentlich beabsichtigt, für Flyer, T-Shirts und Ähnliches genutzt hatte, sondern um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Auch die Einnahmen einer Semesterparty behielt sie für sich. In einem Fall hatte sie zudem die Unterschrift eines Kommilitonen gefälscht.

Innerhalb der Studentenvertretung hatte der Fall für große Aufregung gesorgt. Jedoch sprach Richterin Nicole Bargatzky am Ende der Verhandlung lediglich eine Verwarnung aus, auch die Verfahrenskosten muss die Studentin nicht tragen. Sowohl das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft hielten es für richtig, die junge Frau nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Zwar sei sie zum Tatzeitpunkt mit 19, beziehungsweise 20 Jahren "fast erwachsen" gewesen, so die Staatsanwältin, aber es habe sich gezeigt, dass sie eben "doch noch nicht reif genug war", um sie nun nach Erwachsenenrecht zu bestrafen.

Dafür spricht auch, dass die junge Frau zum Tatzeitpunkt offenbar komplett überfordert war. "Ich hatte einfach den Überblick verloren", ließ sie ihren Anwalt erklären. Etwa ein Jahr lang hatte sie keine Post geöffnet. Die Anforderungen des Studiums und ihr Engagement für die Studentenvertretung seien in Kombination mit persönlichen und familiären Problemen schlicht zu viel gewesen.

Als in der VS aufgefallen sei, dass Geld fehle, sei die Studentin von allen Ämtern zurückgetreten. Im Anschluss habe sie sich mit ihren Problemen erstmals auseinandergesetzt, etwa indem sie zur psychosozialen Beratung gegangen sei. Früh habe sie auch mit der Wiedergutmachung begonnen, mittlerweile hat sie mehr als die Hälfte der knapp 4000 Euro wieder zurückgezahlt.

Das und das umfassende Geständnis deutete Richterin Bargatzky zugunsten der Angeklagten: "Beim Jugendstrafrecht steht der erzieherische Aspekt im Vordergrund und da hat die Angeklagte selbst schon viel gemacht". Deshalb sei eine Verwarnung ausreichend. Die noch fehlenden 1600 Euro muss sie natürlich ebenfalls zurückzahlen. Zudem wird ihr ein Betreuer der Jugendgerichtshilfe zur Seite gestellt.