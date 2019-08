Die Chirurgische Klinik im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Foto: dpa

Heidelberg. (RNZ/rl) Die EDV-Störungen am Universitätsklinikum Heidelberg sind wieder behoben. Das teilte die Uniklinik am Samstag mit. Betroffen davon waren ebenso die Thoraxklinik Heidelberg sowie das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. Das Problem war bei routinemäßigen Wartungsarbeiten aufgetreten, hieß es.

Der Krisenstab des Universitätsklinikums Heidelberg, alle betroffenen Bereiche und das Zentrum für Informations- und Medizintechnik hätten bis in die Nacht auf Samstag daran gearbeite das Problem zu lösen und die System wieder zu starten. Samstagmittag hätten alle EDV-Systeme am Universitätsklinikum Heidelberg wieder weitestgehend im Regelbetrieb gearbeitet. "Die Patientensicherheit war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Akute Notfälle wurden versorgt und Not-Operationen durchgeführt. Alle Beteiligten haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet", sagte Edgar Reisch, Pflegedirektor und Leiter des Kilinik-Krisenstabs.

In Folge der Ausfälle mussten geplanten Untersuchungen und Operationen verschoben werden. Die betroffenen Patienten seien von den Kliniken informiert worden oder können sich bei dringenden Fragen telefonisch an die Kliniken, an das Zentrale Patientenmanagement der Kliniken (oder www.ukhd.de) oder an die Telefonzentrale des Klinikums unter der 06221/56-0 wenden.

Zur Störung kam es am späten Donnerstagabend, als notwendige Wartungsarbeiten an den zentralen Speichersystemen stattfanden. Dabei sei es zu einer Reaktion zwischen einer eingesetzten Soft- und Hardware gekommen. Diese Inkompatibilität war bis zu diesem Zeitpunkt weder dem Betreiber, noch dem Hersteller bekannt, hieß es.

Der Krisenstab des Universitätsklinikums Heidelberg wurde laut Klinik unverzüglich zusammengetrommelt und traf sich mehrfach am Freitag bis zum Samstag um das weitere Vorgehen zu koordinieren. Dabei seien auch alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden, um die Patientensicherheit und Patientenversorgung in den Kliniken zu gewährleisten. Zudem wurden alle Mitarbeiter, Patienten sowie die betroffenen Bereiche über die Maßnahmen informiert.

Wie viele Operationen abgesagt mussten, konnte die Pressestelle noch nicht sagen. Die abgesagten geplanten Operationen und Untersuchungen würden neu terminiert. Die genaue Anzahl der verschobenen Termine könne erst im Nachgang evaluiert werden.

Alle Notfälle, die am Unikilinikum vorstellig wurden, seien medizinisch versorgt worden, hieß es. Die Leitstellen der Rettungsdienste seien unverzüglich vom Krisenstab über die eingeschränkten Kapazitäten informiert worden. Hierbei handle es sich um einen geplanten Kommunikationsprozess.

Update: Samstag, 31. August 2019, 15.30 Uhr

Von Sebastian Riemer und Micha Hörnle

Heidelberg. Ein flächendeckender IT-Ausfall hat am Freitag das Universitätsklinikum Heidelberg in Teilen lahmgelegt. Die meisten geplanten Operationen wurden abgesagt, Notfall-OPs konnten aber durchgeführt werden. "Die Patientensicherheit ist gewährleistet, akute Notfälle werden versorgt", sagte ein Sprecher gegenüber der RNZ.

Die Probleme konnten bis zum Freitagabend noch nicht behoben werden. Allerdings herrschte am Universitätsklinikum Zuversicht, dass man die Probleme zeitnah in den Griff bekommen würde. Die Störung im EDV-System wirkte sich auf alle Bereiche des Klinikums aus: Auch die Thoraxklinik im Heidelberger Stadtteil Rohrbach sowie das zur Universitätsklinik gehörende Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim waren betroffen.

Eine mögliche Ursache nannte die Uniklinik nicht. In einer Mitteilung hieß es lediglich, die Probleme seien im Rahmen von Wartungsarbeiten aufgetreten. "Es wird abteilungs- und bereichsübergreifend an der Lösung des EDV-Problems gearbeitet", sagte der Sprecher. Auch auf die Frage, ob der Stromausfall in Teilen Heidelbergs vom Donnerstagmorgen mit den Problemen zusammenhängt, wollte der Sprecher nichts sagen. Vorgestern hatte das Klinikum auf RNZ-Anfrage mitgeteilt, dass die Notstromzufuhr gut funktioniert habe.

Bedeckt hielt sich der Sprecher auch bei der Frage, ob aufgrund des Ausfalls Patienten an andere Krankenhäuser verwiesen werden mussten. Nach RNZ-Informationen aus Klinikumskreisen könnte auch die Gefahr bestehen, dass Patientendaten verloren gehen. Der Klinikumssprecher wollte das nicht kommentieren.

Unter Mitarbeitern und Patienten kursierte am Freitag das Gerücht, es handele sich um einen Cyber-Angriff. Der Sprecher sagte auf RNZ-Anfrage jedoch: "Es gibt keine Anhaltspunkte dafür." Kliniken werden immer häufiger von Hackern ins Visier genommen. Erst im Juli waren elf Kliniken in Rheinland-Pfalz und im Saarland angegriffen worden: Eine Cyber-Attacke verschlüsselte ihre Server und Datenbanken, sodass die Krankenhäuser tagelang keinen Zugriff mehr auf die Daten hatten.

Den Alltag auf den Stationen der Uniklinik beeinflussten die Computerprobleme am Freitag kaum – anders als etwa am 7. Februar: Da wurde das Uniklinikum komplett vom Wassernetz genommen, als sich das Trinkwasser blau verfärbt hatte. Patienten berichten davon, dass der Vorfall bei ihnen kein großes Thema gewesen sei. Lediglich bei der Verteilung der OP-Termine am Freitagmorgen habe es einige Probleme gegeben, weil sie verschoben werden mussten.

Nach RNZ-Informationen haben die IT-Probleme nichts mit dem Stromausfall in Teilen Heidelbergs am Donnerstagmorgen zu tun. Die Notstromzufuhr des Uniklinikums hatte am Donnerstag gut funktioniert.

Update: Freitag, 30. August 2019, 20.30 Uhr