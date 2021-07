Heidelberg. (shy) Fünf Tage lang versperrten vergangene Woche sechs E-Roller den schmalen Gehweg in der Unteren Neckarstraße. Anwohner Dieter Strommenger ärgerte sich nicht nur über die Roller selbst, sondern vor allem darüber, dass sich niemand zuständig fühlt. Er wandte sich telefonisch an Stadt und Polizei, sprach den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) an und versuchte es sogar bei der Roller-Firma selbst. Aber erst nachdem die RNZ sich bei der Stadt und die sich daraufhin bei der Firma gemeldet hatte, wurden die Roller weggeräumt. Allerdings blieb der Gehweg nicht lange frei, schon einen Tag später stand wieder ein Roller mitten im Weg – kein Einzelfall.

Strommenger findet das unmöglich. Er sieht die Verantwortung bei der Stadt: "Die Stadt muss Regeln aufstellen, an die sich die Roller-Betreiber halten müssen." Aber eigentlich gibt es eine solche Regel: Gehwege sind öffentlicher Raum und dürfen nicht blockiert werden – nicht von Stühlen, nicht von Rädern, nicht von E-Rollern. Nur wird die Einhaltung dieser Regeln offenbar nicht überwacht – jedenfalls nicht in Sachen E-Roller. Die Stadt verweist auf RNZ-Anfrage an den Anbieter, in diesem Fall "Tier". Beschwerden könne man per E-Mail an support@tier.app richten oder telefonisch an 030 / 56838651.