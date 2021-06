Heidelberg. (dns) Am 29. Oktober 1789 überflutete der Neckar die Heidelberger Altstadt – mit einem Hochwasser, wie es seitdem keines mehr gab. Das konnte man bis vor kurzem noch an einer Hauswand in der Pfaffengasse nachlesen. Denn am denkmalgeschützten Eckhaus zum Neckarstaden waren schön säuberlich Hochwassermarken der vergangenen Jahrhunderte angemalt. Doch mittlerweile wurden die Kennungen überpinselt – sehr zum Ärger vieler Altstadtbewohner und der Gästeführer, die bei ihren Touren gerne an der Ecke Station gemacht haben. "Der Aufschrei war ziemlich groß", erklärt Dino Quaas, der Vorsitzende des Gästeführervereins der RNZ. Vor allem fragt er sich jedoch, ob das Übermalen überhaupt zulässig war – schließlich steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Müsste also die Verwaltung eingreifen?

Vorher-Nachher-Vergleich: Hier sieht man noch die Hochwassermarken der vergangenen Jahrhunderte an der Hausecke. Foto: Quaas

Die Stadt lehnt auf RNZ-Anfrage ab: "Dem Schutzbereich des Denkmalschutzgesetzes unterliegt das äußere und das innere historische Erscheinungsbild eines Kulturdenkmals. Geschützt ist bei diesem Gebäude die Gesamtfassade mit ihrer architektonischen Gliederung – die Putzfassade zeigt die für Barockhäuser charakteristische Gliederung aus großen Rechteckfenstern mit geohrten Gewänden", so eine Rathaussprecherin. Die Hochwassermarken gehörten dagegen nicht zu den schützenswerten Teilen des Kulturdenkmals. Entsprechend liegt die Gestaltung der Hauswand im Ermessen des Besitzers: "Das Amt für Denkmalschutz wird deshalb hier nicht tätig."