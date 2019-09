Von Micha Hörnle

Heidelberg. Das Iduna-Einkaufszentrum auf dem Boxberg hat schon bessere Tage gesehen, momentan stehen drei Ladenlokale leer. Nun sind findige Immobilieneigentümer auf die Idee gekommen, die relativ unattraktiven Geschäfte in hochprofitable Ferienwohnungen umzuwandeln. Dem will die Stadt einen Riegel vorschieben: Es soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, mit dem Ziel, dass nur Handel und Dienstleistungen in die Ladenflächen ziehen können.

Eigentlich sollte das Zentrum mit seinen einst 25 Läden der Mittelpunkt des Bergstadtteils sein. Die ersten Häuser im Boxberg wurden 1962 bezogen, das Iduna-Center folgte erst Jahre später. Vor fast auf den Tag genau 49 Jahren, am 9. September 1970, wurde es nach drei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Benannt ist es nach dem Bauherrn der Lebensversicherungsgesellschaft Iduna. Der Architekt war derselbe, der neun Jahre zuvor das erste innerstädtische Hochhaus Heidelbergs am Adenauerplatz geplant hatte, das schließlich seinen Namen tragen sollte: Jakob Wilhelm Mengler aus Darmstadt.

Allerdings hatte das Iduna-Center schon drei Jahre nach der Eröffnung einen übermächtigen Konkurrenten, das Famila-Center (heute: Kaufland) in Rohrbach-Süd. Nach und nach verödete die Ladengalerie, die der Stadtteilrahmenplan von 2005 "ein Sorgenkind" nannte.

In den letzten zehn Jahren wurde es kaum besser, doch auf einmal tat sich etwas: Im Bauausschuss berichtete Bürgermeister Jürgen Odszuck jetzt, dass mehrere Bauanträge gestellt worden seien, um die Geschäfte in Ferienwohnungen umzuwandeln: "Dann wäre die Ladenzone vollends tot, denn solche Ferienwohnungen führen zu weniger Frequenz und tragen nicht zur Belebung bei."

Dabei habe er selbst versucht, die Besitzer zu beraten, es habe sogar Interessenten für die Geschäftsräume gegeben, etwa einen Friseur und einen Gemüsehändler. Aber, so Odszuck: "Wenn man die Wahl hat, 500 Euro im Monat Miete für einen Laden zu bekommen oder 3000 Euro für eine wochenweise vermietete Monteurswohnung, dann ist doch klar, wofür man sich entscheidet." Wenn die Stadt nicht fix einen Bebauungsplan auf den Weg bringe, könne man die Ferienwohnungen nicht mehr verhindern. Bereits vor zwei Jahren wurde hier ein Boarding-House, also eine Ferienwohnung, eingerichtet, das offenbar sehr gut läuft: Fünf Übernachtungen für zwei Erwachsene kosten in diesem 120-Quadratmeter-Appartement etwas über 1000 Euro.

Im Ausschuss gab es zwei Grundströmungen: Die einen, wie Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) und Monika Meißner (SPD), forderten ein Konzept der Stadt, für mehr Läden zu sorgen: "Die Bevölkerung ist total frustriert, weil das Iduna-Center praktisch leersteht. Es wird Zeit, dass man da etwas macht", so Meißner. Andere, wie Simone Schenk (FDP), fragten sich eher, welcher Händler dort noch ansiedeln will und ob solche Ferienwohnungen nicht doch eine Chance seien. Am Ende stimmten aber doch alle dafür, dass nun der neue Bebauungsplan aufs Gleis gesetzt wird.